'Taşınmaz Mal' vergisi güneyde de gündem oldu

Basınında yer alan KKTC’deki “Taşınmaz Mal Vergisi (Değişiklik) Yasa Tasarısı”na ilişkin haber Kıbrıs'ın güneyinde de konu oldu.

Fileleftheros gazetesi ilgili haberi “Tazminatlar İçin Vergi-İşgal Altındaki Bölgelerde Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Gereksinimlerini Karşılamak İçin Para Toplanıyor” , Alithia gazetesi “Taşınmaz Mal Vergisinin Artırılması İnceleniyor”, Haravgi gazetesi “Kıbrıslı Rumların Tazminatları İçin İşgal Altındaki Bölgelerde Taşınmaz Mal Vergisinin Artırılması”, Politis gazetesi “İşgal Altındaki Topraklardaki Hükümet, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun Desteklenmesi İçin Yasa Tasarısı Hazırlıyor” başlığıyla aktardı.