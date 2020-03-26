Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurular ertelendi

Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvurular, koronavirüs önlemleri çerçevesinde alınan kısmi sokağa çıkma yasağı nedeniyle bir sonraki duyuruya kadar ertelendi.

Taşınmaz Mal Komisyonu Başkanı Ayfer Said Erkmen TAK'a yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nun 14 Mart 2020'de, küresel bir salgına dönüşen koronavirüsün ülkede yayılmasını önlemeye yönelik bir dizi tedbir kararları ve 22 Mart 2020 tarihli kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı çerçevesinde, Taşınmaz Mal Komisyonu başvurularının 16 Mart'tan itibaren bir sonraki duyuruya kadar ertelendiğini bildirdi.