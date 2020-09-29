Taşımacılıkta ‘sahte beyan’

YENİDÜZEN



Pandemi döneminde adaya uçak ve gemilerle gelen yolcuların karantina merkezlerine taşınmasını yürüten bir otobüs firmasının sahte evrak düzenleyerek, hizmet vermeyen Simena Hotel’e yolcu taşıdığı beyanı ile devletten para aldığı iddia edildi.

Maliye Bakanlığı yetkilileri, karantina merkezlerine ulaşım için henüz hiçbir şirkete ödeme yapılmadığını belirterek, taşımacılıkla ilgili listede bir işletmenin yalan beyanda bulunduğunu doğruladı.

YENİDÜZEN’e yapılan açıklamada, “Bu işletme ile görüşüldü, kapalı olan Simena Hotel ismi bize yapılan beyanından çıkarıldı, burada bir teknik hata olmuş olabilir. Kimse bile isteye böyle bir şey yapmaz. Hiç kullanıma açılmamış bir otelin ismi bu listeye bile isteye yazılmaz, isim benzerliği oldu diye düşünüyoruz” denildi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ise yolcuların taşındığı yere bakmadıklarını ifade ederek, topu Maliye Bakanlığı’na attı.

Atakan, “Aktarılan şekilde bir usulsüzlük var mı bilmiyorum. Ulaştırma, taşınan yerlere bakmaz, gelen yolcu ile taşınan yolcunun tutup tutmadığına bakar. Yolcunun geliş saati ve sayısına göre kimin nereye yerleşeceğine Maliye Bakanlığı bakar.” dedi.

“Bu beyanlarda hata olmuşsa geri kalan beyanların çok titiz incelenmesi gerek”

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, henüz taşımacılıkla ilgili hiçbir şirkete ödeme yapılmadığının altı çizilirken, tüm listelerin Trafik Dairesi ve Maliye tarafından incelendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Söz konusu liste, Girne Turizm Limanı ve Ercan Havaalanı’ndan karantina-pandemi merkezlerine yapılan taşımacılık giderleridir. Bir şahıs listeye kapalı olan otel ismini yazdı ama o bölgede Bulunan Simena ve Sempati otelleri var, isim karışıklığı yaşandı. Şahıs ile görüştük ve yanlışlıkla yazılan Simena ismini bu listeden sildik. Şimdi bizim için esas önemli olan geriye kalan diğer beyanlardır. Bir şekilde bu beyanlarda hata olmuşsa geri kalan beyanların çok titiz incelenmesi gerekiyor. Tüm bu liste incelenecek ve ona göre ödemeler yapılacak” ifadelerine yer verildi

Atakan: “Kimin nereye yerleşeceğine Maliye Bakanlığı bakar”

Karantina sürecinde, karantina uygulaması yapılacak merkezleri Maliye Bakanlığı’nın belirlediğini kaydeden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, bu yerlerin uygunluğuna ise Sağlık Bakanlığının karar verdiğini, Ulaştırma’nın ise yolcu sayısıyla ilgili bilgi aktarımı yaptığını anlattı.

Sistemin işleyişiyle ilgili bilgi aktaran Atakan, şunları ifade etti:

“Sefer ve yolcu sayılarını Ulaştırma Bakanlığı belirler/denetler. Tüm bu bilgilerin toplandığı ortak bir portal var. Ulaştırma o gün gelecek seferlerin saatlerini, o seferler için satılan bilet sayısını ve uçak yolcu alımını tamamladığındaki son aktüel yolcu sayısını portala atar Yolcunun geliş saati ve sayısına göre kimin nereye yerleşeceğine Maliye Bakanlığı bakar.

Onay noktasında Ulaştırma Bakanlığı'na gönderilen "falan kişi falan yere taşındı" bilgisi değil, "şu tarihte şu kadar kişi geldi" bilgisidir. Ulaştırma o günün giriş rakamlarına bakar ve taşınan rakamlarla karşılaştırır. Ulaştırma'nın verdiği uygunluk bundan ibarettir. Kısacası; aktarılan şekilde bir usulsüzlük var mı bilmiyorum. Ulaştırma, taşınan yerlere bakmaz, gelen yolcu ile taşınan yolcunun tutup tutmadığına bakar.”