“Taşımacılığımla ilgili iddialar tamamen yalan”

Sadrazamköy’deki bir velinin YENİDÜZEN’e konuşarak iddia ettiği ‘bir taşımacının 2 öğrenci taşıyarak 22 öğrenci ücreti almasına’ yönelik, bahsi geçen taşımacıdan yanıt geldi, İbrahim Aslantürk hakkındaki ‘yolsuzluk, otobüs aracını tarım için kullanma’ gibi iddiaların ‘yalan’ olduğunu söyledi.

Dila ŞİMŞEK

Sadrazamköy’de yaşayan veli Murtaz Türüt, ilkokul öğrencilerini taşıyan bir şoförün yolsuzluk yaptığını iddia etmesi üzerine, YENİDÜZEN’e konuşan İbrahim Aslantürk, bahsi geçen kişinin kendisi olduğunu, iddiaların ise doğru olmadığını söyledi.

Veli Türüt, taşımacının 2 öğrenci taşıyarak 22 öğrenci ücreti aldığını, otobüs aracını ise çiftçilik ve hayvancılık işleri için de kullandığını savunmuştu.

Taşımacı İbrahim Aslantürk, hakkındaki söylemlerin gerçek olmadığını belirterek “Böyle bir şey istesem bile yapamam, çünkü her ay taşıdığım öğrenci sayısını, ismini, okul müdürü Eğitim Bakanlığı’na bildiriyor” şeklinde konuştu.

“Öğrenci sayımın düştüğü doğrudur. Ancak bu sebeple aldığım maaşta da düşüş oldu”

Aslantürk, Karşıyaka İlkokulu’na, söylendiği gibi ‘daha fazla ücret almak için’ değil, devletin kararı ile gittiğini ifade etti. “Önceden, devlet Çamlıbel’i ödemediği için gitmiyordum. Ancak sonradan alınan bir kararla, hem Karşıyaka’ya hem Çamlıbel’e gitmem gerektiği, buna göre ödeneceğim söylendiği için gitmeye başladım. Hakkımda söylenen hiçbir şeyi kabul etmiyorum. Bunun, benimle olan kişisel sorunlarının ‘intikamını’ almak için yapıldığını düşünüyorum” diye açıkladı.

Çiftçilik ve hayvancılık yaptığını doğrulayan Aslantürk, otobüs aracını bu amaçla kullanmadığını vurguladı.

Aslantürk, kendisinden şikayetçi olan kişilerle mahkemelik olduklarını ve bu yüzden ‘iftira atıldığını’ söyledi.

Aslantürk sözlerine şöyle devam etti: “Öğrenci sayımın düştüğü doğrudur. Ancak bu sebeple aldığım maaşta da düşüş oldu. Bunun da tüm belgeleri mevcuttur”