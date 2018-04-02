Taşçı kupa ve yarı finalde yok
Kıbrıs Vakıflar Bankası Süper Ligi ekiplerinden Koopspor'da Kemal Taşçı, takımının kupa ve Play off yarı final maçlarında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
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Önceki hafta ligin 15'inci ve son hafta mücadelesinde sakatlanan Taşçı'nın sol ayak yan bağlarında kopmaya yakın derecede yırtık tespit edildi. Taşçı'nın en az 6 hafta parke zeminden uzak kalacağı öğrenildi. Taşçı takımının bugün başlayacak Federasyon Kupası maçlarında ve Play off yarı finalde oynayacağı Lefke Avrupa Üniversitesi mücadele müsabakalarında yer almaması bekleniyor.
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Etiketler : Basketbol, Kemal Taşçı, Koopspor
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