Taşçı kupa ve yarı finalde yok

Önceki hafta ligin 15'inci ve son hafta mücadelesinde sakatlanan Taşçı'nın sol ayak yan bağlarında kopmaya yakın derecede yırtık tespit edildi. Taşçı'nın en az 6 hafta parke zeminden uzak kalacağı öğrenildi. Taşçı takımının bugün başlayacak Federasyon Kupası maçlarında ve Play off yarı finalde oynayacağı Lefke Avrupa Üniversitesi mücadele müsabakalarında yer almaması bekleniyor.