Taşçı: “Anlamlı galibiyet aldık”

Halit Dağ

Kıbrıs Vakıflar Bankası Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Koopspor'un takım kaptanı Kemal Taşçı YENİDÜZEN'e açıklamalarda bulundu. Taşçı, hafta başında deplasmanda Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) ile oynadıkları ve galip olarak ayrıldıkları maçta anlamlı bir galibiyet aldıklarını belirtti. Her iki takımı da bu zorlu maçta tamamıyla basketbol odaklı mücadele ettiği için tebrik eden deneyimli oyuncu, seyir zevki güzel bir maç olduğunu ve kazandığımız için sevinçli olduğunu dile getirdi.

“Deplasmanda kazanmak galibiyeti daha da anlamlı kıldı”

Kemal Taşçı; “Lefke Avrupa Üniversitesi bu sezon kendi sahasında oynadığı hiçbir maçı kaybetmemişti. Bu sezon karşılaştığımız 2 maçta da bizi mağlup etmişlerdi. Koopspor olarak bunların bilinciyle oraya gittik. Bu nedenle alınan bu galibiyet bizim için daha anlamlı. Lig sıralaması açısından çok kritik önem taşıyan bir maçtı. Galibiyette emeği geçen ve çok iyi bir mücadele örneği veren tüm takım arkadaşlarıma, teknik ekibe ve bizi destekleyen tüm Koopspor camiasına teşekkür ederim” diyerek sözlerini tamamladı.