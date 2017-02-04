Gamze PİR BAYKUR

Mağusa’da polis tarafından şüpheli olarak görülen N.A’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde, evinde 6 gram 50 miligram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde, kardeşi F.A’nın tasarrufunda ise uyuşturucu içerdiğine inanılan 3 adet ucu yanık sigara ve 1 gr Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulundu. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” suçundan tutuklanarak dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan zanlılar aleyhine 3’er günlük tutukluluk süresi temin edildi.

Şüpheli hareketleri ele verdi...

Meselenin tahkikat memuru Özgür Biçenleroğlu, 2 Şubat tarihinde polis tarafından şüpheli olarak görülen zanlı N.A’nın üzerinde yapılan aramada yaklaşık 5 gr ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Zanlı N.A’nın evinde yapılan aramada ise 6 gram 50 miligram ağırlığında Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu belirten Biçenleroğlu, o esnada evde bulunan F.A’nın tasarrufunda ise içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 3 adet ucu yanık sigara ve 1 gram Sentetik Cannabionoid türü uyuşturucu madde bulunduğunu açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını belirten Biçenleroğlu, zanlıların 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Tutuklu kalacaklar...

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Hazal Hacımulla, zanlıların tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.