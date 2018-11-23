Tasarımcı Herve Matıne’den çağrı: “Sanat festivali düzenlenmesini talep edin”

Tanınmış tasarımcı, “Poster for Tomorrow” inisiyatifinin kurucusu Herve Matine ülke gençliğini, devletten değişik sanat dallarında festivaller düzenlenmesini talep etmeye çağırdı.

Çalışmalarına Paris’te devam eden İran kökenli Herve Matine’le Doğu Akdeniz Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı bölümünde ders vermek üzere ülkede bulunduğu sırada TAK muhabirine konuştu.

“Burada birçok tasarım öğrencim var hepsi sanat etkinliklerine erişim sıkıntısı çekiyor” diyen Matine, KKTC’ye uygulanan ambargolar nedeniyle Kıbrıslı Türk sanatçıların yurt dışında varlık göstermesinin zorluğuna işaret etti.

Sanat çalışması üretecek ilhamı alabilmek, dünyada ele alınan temaların ne olduğunu görebilmek için diğer sanatçıların işlerine erişimin önemine işaret eden Matine, “Dünyayla iletişim içinde olmak için değişik sanat dallarında festivaller düzenlenmesi, yabancı sanatçıların ülkeye gelmesinin sağlanması gerekiyor” dedi.

Matine, ambargolar altındaki bir ülkede, resim, heykel, şiir, sinema ve hatta el sanatları konusunda festival düzenlenmesinin yaratacağı etkiye işaret etti. Aksi halde oluşacak etkileşim eksikliğinin ülkedeki sanat ikliminin gelişmesine ket vuracağını anlatan Matine, devletin sanatla ilgili müzeler ve galeriler kurmasının gerekliliğine de değindi.

Matine, “Özellikle gençleri bu konuda seslerini çıkarmaya, sanat festivalleri düzenlenmesini talep etmeye çağırıyorum” dedi.