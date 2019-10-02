‘Taş Olmak’ Sergisi izleyici ile buluştu

Mustafa Erkan

EMAA’da İsmet Tatar’ın ‘Taş Olmak’ Sergisi açıldı. EMAA (Avrupa Akdeniz Sanat Derneği) Kıbrıs’ın önemli kâğıt sanatçılarından olan İsmet Tatar’ın kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. İsmet Tatar’ın ‘Taş Olmak’ isimli kişisel sergisinin açılışı EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 19 Eylül Perşembe günü yapıldı. Birçok sanatçı ve sanatseverin katıldığı sergi büyük ilgi gördü. Açılış konuşmasını yapan Dernek Başkanı Prof. Dr. Gökçe Keçeci “Önemli sanatçılarımızın büyük özverileriyle yaşatmayı başardıkları derneğimizin misyonu doğrultusunda, EMAA Başkent Sanat Merkezi’nin kapısı sanata ilgi duyan, sanatsal bakış açısını gözlemlemek isteyen, sanatını paylaşmak isteyen ve öğrenmek-öğretmek isteyen herkese açık. İsmet Tatar gibi önemli sanatçı üyelerimizin sergisine ev sahipliği yapmak ve onun sanatını toplumla buluşturmada aracı rol üstlenmek bizler için bir onurdur” dedi.

‘Taş’ın anlamı

İsmet Tatar ise malzeme olarak kâğıdı kullandığı çalışmalarının yer aldığı ‘Taş Olmak’ sergisinin içeriğini ve anlamını şu şekilde açıklıyor; “Taş, taştan ibaret değildir. Cansız, ruhsuz da değildir. Bizden eski zamanların ruhunu taşırlar. Tanıklık ettikleri zamanın belleğidirler. Sayısız - benzersiz biçimleri ve duruşları ile bize hep bir şeyler anlatırlar. Biz insanlar, Tanrı’nın bize bu dünyada sunduğu nimetleri çok hor kullanıyoruz. Toprağı, suyu, havayı çeşitli nedenlerle kullanılmaz hale getiriyoruz. Toprak – toprak olmaktan, su – su olmaktan çıkarken, hava da solumak için tehlikeli olunca, bu dünyada ‘olmak’ da zor olmaya başladı. İnsanlar yaşamak için şimdiden, başka dünyalar arayışındadırlar. Geri dönüşümlü kâğıt ve kâğıt hamurundan ürettiğim taşlar tek tek veya hepsi bir arada var ‘olmak’a göndermedir. Dilimizde de ‘taş olmak’la ilgili çok deyimler vardır. TAŞ OLMAK; taşlara dikkatli bakmak, taşıdıkları enerjiyi hissetmek, ne söylediklerini duymak ve anlamaktır.”

İsmet Tatar’ın ‘Taş Olmak’ isimli kişisel sergisi EMAA Başkent Sanat Merkezi’nde 30 Eylül (yarın) tarihine kadar açık olacak.



