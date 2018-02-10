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Taş ocağı sayısı azaltılacak

Taş ocağı sayısı azaltılacak

56 olan taşocağı sayısının azaltılacağı, bu alandaki denetimlerin artırılacağı, taş ocağı ürünlerini taşıyan kamyon ve araçların yol güvenliğine uygunluk sağlanacağı, özerk Su Kurumu’nun kurulacağı programda yer aldı.

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Ayşe GÜLER

HÜKÜMET PROGRAMINDAN

Tarım vizyonu: Kırsal kalkınma odaklı, rekabet gücü yüksek

 

Yeni hükümet döneminde kırsal kalkınma odaklı, rekabet gücü yüksek, gıda güvenliğini esas alan tarım vizyonunun hayata geçmesi hedeflendi.

Hükümet Programı’nda Toprak Ürünleri Kurumu’nun yeniden yapılandırılacağı, tarımsal üretimin, tarladan sofraya izlenebilir hale getirileceği program yer aldı.

“Kuzey Kıbrıs Süt Sektörü Hellim Ticareti Stratejisi ve Eylem Planı”

Öte yandan kamuya ait tarımsal kuru arazilere ilişkin düzenlemeye gidileceği de programda yer alıyor.

Dörtlü Koalisyon Programı’nda hayvansal üretimde arz dengesinin sağlanması için çok yıllık süt ve et talep tahminlerinin yapılacağı da belirtildi, “Kuzey Kıbrıs Süt Sektörü Hellim Ticareti Stratejisi ve Eylem Planı” güncellenerek uygulanacağı ifade edildi.

SÜTEK yeniden yapılandırılacak

Süt Endüstrisi Kurumu’nun (SÜTEK) yeniden yapılandırılması, kırsal alanda kümelenme modeli ile bir araya gelmelerinin teşvik edileceği, kooperatifleşme ile destekleme modeli geliştirileceği belirtiliyor.

Türkiye Cumhuriyeti ile 2 Mart,2016 tarihinde imzalanan uluslararası anlaşma hükümlerine bağlı olarak gözden geçileceği, yeniden kendi kurumlarımızın kontrol, denetim ve sorumluluğu altına alınacağı ifade edildi.

Bununla birlikte 56 olan taşocağı sayısının azaltılacağı, bu alandaki denetimlerin artırılacağı, taş ocağı ürünlerini taşıyan kamyon ve araçların yol güvenliğine uygunluk sağlanacağı, özerk Su Kurumu’nun kurulacağı programda yer aldı.

 

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