“Taş Değirmen” zeytin yıl sonuna hazır

İskele/Karpaz zeytin üreticileri, kooperatifin hedefleri, yapılacak yatırımlar ve yürütülecek projeleri görüşmek üzere bir araya geldi.

Üreticilerin hedefi; siyah zeytin ve çakıstesi “Taş Değirmen” markasıyla yıl sonunda piyasaya sunmak.

KTEZO’dan verilen bilgiye göre, Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) ve Büyükkonuk Zeytin Üreticileri Tarım Kooperatifi’nin (Zeytin Koop) çağrısı ile gerçekleştirilen toplantı Büyükkonuk Belediyesi sosyal tesislerinde yer aldı.

İskele ilçesi köylerinden aralarında gençlerin ve kadınların da bulunduğu, üreticilerin büyük katılım gösterdiği toplantıda, zeytin kooperatifi üyelerinin ortak kullanımı için gerekli olan makine/teçhizat temini, ekipmanların muhafazası için kurulması gereken depo ve tüm bunların uluslararası standartlarda olması için yürütülecek projeye bütçe desteği bulunduğu ve projenin birkaç ay içerisinde uygulamaya gireceği belirtildi.

Toplantıda, “iyi tarım” uygulamalarını içeren “Global Gap” sertifikasyon sistemi ile ilgili olarak yürütülecek çalışma ve kooperatife ait fidanlığın kurulmasını kapsayacak ikinci bir proje ile ilgili bilgiler de aktarıldı.

Zeytin Koop’un ekim ayında başlayacak hasat dönemi ile ilgili hedeflerinin de tartışıldığı toplantıda, kooperatifi daha güçlü bir yapıya ulaştırmak için yakın zamanda yapılması planlanan yatırımlar da görüşüldü.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Zeytin Koop Başkanı Mustafa Haset, son üç yıldır bölgede çalışmalarını yoğun ve büyük bir özveri ile sürdüren kooperatifin üye sayısının 100 üreticiye ulaştığını, bunun yanında onlarca üreticinin kooperatife üyelik başvurusunun bulunduğunu ve her geçen gün daha da büyüyüp güçlendiklerini kaydetti.

Zeytin Koop Başkanı Haset, kooperatifin sadece İskele ilçesinin değil, Kuzey Kıbrıs’ın bir projesi olduğunu ve başarılı bir kooperatifçilik örneğinin diğer bölgelere de yayılabilmesi adına projenin hayati önem taşıdığını söyledi.

Haset, yeni kooperatif üyelerine hisse senetlerinin toplantı sonunda dağıtılacağını belirterek sözlerini tamamladı.

Toplantıda konuşma yapan Esnaf, Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Genel Sekreteri Ersun Aytaç da, uzun zamandır üzerinde çalıştıkları projeye bütçe desteği bulduklarını, dolayısıyla projenin hayata geçmesiyle kooperatifin daha verimli, sürdürülebilir ve daha kurumsal bir yapıya kavuşabileceğini belirtti.

Aytaç, bu projelerin devamı ve yatırımların daha ileri noktalara taşınabilmesi için sorumluluk almanın çok önemli olduğunu, bunu da birlikte bilinçli ve özveriyle çalışarak başaracaklarını kaydetti.

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi Başkanı Hürrem Tulga ise, üreticilerin örgütlenmesi ve kooperatifçilik üzerine yürüttükleri 8 yıllık çalışmaların özetini aktardıktan sonra bu çalışmaların artık geri dönülemez bir aşamada olduğunu belirtti.

Tulga, bu başarıda tek tek tüm zeytin üreticilerinin, Zeytin Koop ve EZKOOP yönetici ve uzmanlarının büyük payı olduğunu vurguladı.

“Taş Değirmen” markasıyla üretilen zeytinyağının uluslararası standartlarda birinci sınıf bir zeytinyağı olduğunu önemle vurgulayan Tulga, yıl sonu hedeflerinin zeytinyağı ürünü yanında siyah zeytin ve çakıstesin de Taşdeğirmen markası ile piyasaya sunulması olduğunu kaydetti.

Tulga, “Zeytin bu ülkenin geleceğidir, dağının taşının yeşilidir, istihdamdır, katma değerdir” dedi.

Gecede söz alan ve görüşlerini ifade eden üreticiler kendi üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getireceklerini, iş birliği ve dayanışma anlamına gelen kooperatifçilik seçeneği dışında başka alternatiflerinin ülke koşullarında neredeyse kalmadığını belirttiler. Toplantı sonunda yeni kooperatif üreticilerine kooperatifin hisse senetleri dağıtıldı.