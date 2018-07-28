Tartıştığı lise öğretmenini öldürdü, KKTC’ye geldi!..

Adana’da tartıştığı lise öğretmeninin boğazını keserek öldüren ve yıllar önce KKTC’ye kaçtığı tespit edilerek tutuklanan Y.K iade işlemleri tamamlanmadı. 20 gündür cezaevinde bulunan zanlı dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarılarak ek süre talep edildi.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru olayla ilgili olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı Y.K TC Adana Cumhuriyet savcılığından gelen yazıda Türkiye’de işlemiş olduğu “Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Öldürme” suçundan dolayı aranmakta olduğu ve zanlının 7 Kasım 2012 tarihinde KKTC'ye geldiğinin tespit edilmesi üzerine TC’ye iade edilmesi talebinde bulunulduğunu söyledi. Alınan yazı doğrultusunda zanlının tespit edilip 7 Temmuz’da tutuklandığını belirten polis, 20 gün süreyle cezaevine gönderilen zanlı ile ilgili iade işlemlerinin tamamlanmadığını belirterek 20 gün daha ek süre istedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, iade işlemlerinin tamamlanması maksadı ile zanlının 20 gün daha cezaevinde beklemesine emir verdi.