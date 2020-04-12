Tartışmalı tüzük Resmi Gazete'de

UBP-HP hükümeti tarafından özel sektör çalışanlarına maddi destek içeren tüzük resmi gazetede yayımlandı.

1500 TL’lik maddi destek içeren tüzükte özel sektörde bazı iş yerlerini kapsama alınıp bazılarının kapsam dışında bırakılması ise tartışmalara neden oldu.

Hükümet özel sektöre ‘maaş desteği’ni haftalar sonra Pazar akşamı açıklayabildi.

Yerel İşgücü istihdamının Desteklenmesi (Değişiklik) Tüzüğü, ‘Resmi Gazete’ üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

Maaş desteğinin şimdilik sadece nisan ayını kapsaması dikkat çekti.

Özele Destek Paketi, kamuoyunda “sektörler arasında ayrımcılık”la tartışıldı.

Covid-19 ile mücadele kapsamında UBP-HP hükümetinin hazırladığı ve özel sektör çalışanlarına maddi destek içeren tartışmalı tüzük, dün Resmi Gazete'de yayımlandı.

İstihdam desteği olarak adlandırılan tüzükle birlikte bir kısım özel sektör çalışanı 1500 TL’lik maddi katkı alacak.

Tüzükteki istihdam destek ödemesinden yararlanmak için sigortalı çalışanın işvereninin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bir bankada çalışanı adına açılmış bir banka hesabına ait hesap ismi, hesap numarası, hesap ile ilgili diğer bilgileri veya talep edilecek diğer her türlü bilgiyi beyan etmesi zorunlu olacak. Ödemeler aylık olarak yapılacak.

Fakat tartışmalara konu olan tüzükle, sektörler arasında ayrım yapılması dikkat çekti. Tüzüğe göre bazı sektör çalışanları istihdam destek katkısından yararlanabilecekken, bazıları yararlanamayacak.

Özel medya gözden çıkartıldı

Tüzükte ‘medya’ dışarıda bırakıldı, gazeteci ve basın emekçilerine maaş desteği öngörülmedi.

Medya kuruluşları için “yatırım yapması durumunda, ödenecek paranın geri iadesi” için “teşvik” vaat edildi.

Hangi sektör ve alanlar yararlanacak?

1500 TL’lik maddi yardım içeren istihdam destek tüzüğünden şu iş yerleri faydalanabilecek:

Bakanlar Kurulu tarafından alınan tedbirler, genel ekonomik kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki faaliyeti tamamen durdurulan veya faaliyetine ara verilen işyerlerinin sigortalı çalışanları.

Avukat, mimar, mühendis gibi işveren olarak adlandırılan meslek grupları yardımdan yararlanamazken, yanlarında çalışanlar varsa destekten yararlanabilecek.

Hangi sektör ve alanlar yararlanamayacak?

Bakanlar Kurulu kararı ile faaliyetlerine devam eden işyerlerinde çalışanlar.

Mali sektörde faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları. Yani bankalar, sigorta acenteleri ve sigorta şirketleri, kooperatifler, kredi şirketleri, finans ve danışmanlık şirketleri, döviz büroları, muhasebe büroları ve benzeri işyerleri.

Eğitim sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları. Yani üniversiteler, özel okullar, dershaneler, eğitim ve öğretim faaliyeti yürüten kurum kuruluşlar (Özel gereksinimli bireylere eğitim veren merkezler hariç) ve benzeri işyerleri.

Turizm sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları. Yani casinolar, gece kulüpleri, bet ofisleri, sanal bet ofisleri, öğrenci yurtları ve benzeri işyerleri.

Sağlık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları . Yani laboratuvar, özel hastaneler, klinikler, eczaneler, ecza depoları ve benzeri işyerleri.

Gıda sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları. Yani marketler, market tedarikçileri, fırınlar, kasaplar ve benzeri işyerleri.

Tarım ve narenciye sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları.

Hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren işyerlerinin çalışanları.

Ev hizmetlerinde çalışanlar.

Benzin istasyonları ve tedarikçilerinde çalışanlar.

GSM operatörlerinde çalışanlar.

Özel medya

Sosyal sigorta desteği

Yine tüzükle birlikte muhasiplere, tıbbi tahlil laboratuvarları ve benzin istasyonu işleten işverenlere 01.04.2020 tarihinden itibaren sosyal güvenlik prim teşvik ödemesi yapılacak.

İstihdam destek ödemesinden yararlanma hakkı olanların tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren 30 gün içinde İhtiyat Sandığı Dairesi'nin e-ihtiyat portalına başvuru yapması gerekiyor.