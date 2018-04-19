‘Tartışmalı Protokol’ iptal edildi!

Atatürk Öğretmen Akademisi ve Lefke Avrupa Üniversitesi arasında UBP-DP Hükümeti Dönemi’nde imzalanan ve kamuoyunda tartışmalara da neden olan “İşbirliği Protokolü “nü değerlendiren Atatürk Öğretmen Akademisi yeni Yönetim Kurulu, protokolü iptal etti.

LAÜ kampusuna ek olarak AÖA tesislerinde 20 sınıf öğretmeni ve 20 de okul öncesi öğretmeni eğitimi alınabilmesine olanak sağlaması hedeflenen protokol imzalandığı günden bu yana tartışma konusu olmuş, yargıya da taşınmıştı.

Protokolü değerlendiren Atatürk Öğretmen Akademisi’nin yeni Yönetim Kurulu, Atatürk Öğretmen Akademisi'nin misyonuna, özerkliğine ve tarafsızlığına yönelik olumsuz koşullar yaratabileceği endişesini ortaya koyarak protokolün iptal edilmesini karara bağlandığını duyurdu.

“AÖA’nın misyonuna özerkliğine ve tarafsızlığına yönelik olumsuz koşullar yaratabilir”

Atatürk Öğretmen Akademisi Yönetim Kurulu Üyesi Güven Varoğlu alınan bu kararı sosyal medya üzerinden duyurdu:

“Protokol İptal. Bir önceki hükümet döneminde Atatürk Öğretmen Akademisi ve Lefke Avrupa Üniversitesi arasında imzalanan ve toplumda büyük tartışmalar yaratan "İşbirliği Protokolü “nü değerlendiren AÖA Yönetim Kurulu protokolün mevcut haliyle Atatürk Öğretmen Akademisi'nin misyonuna, özerkliğine ve tarafsızlığına yönelik olumsuz koşullar yaratabileceği endişesini ortaya koyarak protokolün iptal edilmesini karara bağlamıştır” dedi.