Tarlaya kadın eli: Kışı ayrı, yazı ayrı zor

Devrim DEMİR

Yazın kavurucu sıcağında, kışın yağmur altında, soğukta tarlada emek veren mevsimlik işçi kadınlar yeni sezon için kolları sıvadı.

Mevsimlik işçi kadınlar her yıl Ağustos ayında enginar ekimi için tarlaya iniyor. Ocak ayında enginar kesimini Mayıs ayına kadar devam ettiren işçi kadınlar üç ay dinlendikten sonra, yeniden iş başı yapıyor.

Bir önceki yıldan kesilen enginar köklerini temizleyip parçalayarak yeniden eken kadınlar, hem eve katkıda bulunuyor hem de çalışarak kendilerini iyi hissettiklerini söylüyor.

Sınırüstü köyünde sabahın erken saatlerinde yola düşen kadınlar, günde 8 saat çalışıyor.

Tarlada çalışmanın ayıp olmadığını anlatan kadınlar, YENİDÜZEN’e konuştu.

Tarlada çalışan kadınlar ne dedi?

Arzu Taş: “Günlerimizi değerlendiriyoruz”

İki çocuk annesi Arzu Taş, hem boş zamanını değerlendirdiğini hem de evine katkı olsun diye çalıştığını söyledi. Taş, “Her yıl bu aylarda enginar köklerini ekmek için parçalıyoruz. Günlükçüyüz biz, evimize katkı olsun 10 günlük bir iş olsa da bunu değerlendirmek gerek” şeklinde konuştu.

Fethiye Özoğul: “Evimize ek bir gelir”

Üç çocuk annesi Fethiye Özoğul, yaptığı işten zevk aldığını bunun yanında evine katkıda bulunduğu için mutlu olduğunu söyledi. Özoğul, “Yaptığımı işi seviyorum. Evimize ek bir gelir sağlamak mutlu ediyor” dedi.

Hürü Kurtay: “Kışı ayrı, yazı ayrı zor”

İki çocuk annesi Hürü Kurtay, yaptığı işin çok zevkli olduğunu yazın ayrı kışın ayrı zorluğu olduğunu söyledi. Kurtay, “İşimiz hem kolay hem zor. Yazın sıcağında temizlemek, kışın yağmur altında kesmek zor. Ocak ayında kesime başlarız Mayıs ayına kadar, üç ay bir boşluktan sonra ağustos ayında yeniden tarlaya ineriz. Kökleri temizleyerek işe koyulur, sonra ekeriz” şeklinde konuştu.

Safure Tekgöz: “Çocuklarımız için çalışıyoruz”

İki çocuk annesi Safure Tekgöz de diğer emekçi anneler gibi çocukları için mücadele verdiğini, onlara daha iyi bir gelecek ve hayat sunmak için çalışmaktan mutlu olduğunu söyledi. Safure Tekgöz, “Aileme destek olmak bana mutluluk veriyor. Çalışırken, emeğimin karşılığını çocuklarımın daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum bu da her anne gibi bana gurur veriyor. Çalışmak ayıp değil, çocuklarımızın geleceği için döktüğümüz ter yorgunluk değil mutluluk verir” dedi.

İşçi kadınlar, temizledikleri yüzlerce enginar kökünü kasalarla ekime gönderilmek üzere hazır hale getiriyor

Sınırüstü köyünde tarlada çalışan kadınlar günlük ihtiyaçlarını karşılayacak yemek ve sularını da paylaşarak günü kolay hale getiriyor