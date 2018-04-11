Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu yeniden oluşturuldu
Bakanlar Kurulu, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’na yeni başkan ve üyeleri atadı.
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Bakanlar Kurulu, Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’na yeni başkan ve üyeleri atadı.
5 Nisan tarihli Resmi Gazete’de yer alan karara göre; Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu’nun başkanı Kuntay Vurana oldu.
Denetim Kurulu’na Emine Kocadal, Cem Karaca, Mehmet Demirpençe, Dr. Mehmet Şenol, Tarık Haydar, Ayşe Gökyiğit ise üye olarak atandı.
Tarım Dairesi’nden Ayşe Bahar Gökhan da kurula mukayyit olarak atandı.
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Etiketler : Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu, resmi gazete
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