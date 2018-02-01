Tarım'dan ilaç uyarısı

Tarım Dairesi, doğada kendiliğinden yetişen gömeç, yumurta otu ve benzeri otların, ilaçlanmış tarlaların içerisinden ve kenarlarından yenmek amacıyla toplanmaması uyarısında bulundu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

“Bilindiği gibi Kuzey Kıbrıs halkı doğada kendiliğinden yetişen bazı bitkileri özellikle kış ve bahar aylarında toplayarak evlerinde gıda olarak tüketmektedir. Ancak tahıllarda ekonomik olarak zarara neden olan hastalık etmeni ve zararlılar ile gerekli mücadele çalışmaları yapılmadığında ürün kaybı olmaktadır. Tahıl üretimi yapan çiftçilerimizin başarılı bir üretim yapabilmeleri için yabancı ot, hastalık ve zararlılarla iyi bir mücadele yapmaları gerekmektedir. Dolayısıyla, doğada kendiliğinden yetişen sebze ve gıda kaynağı olarak değerlendirilen gömeç, yumurta otu vb. otların ilaçlanmış tarlaların içerisinden ve kenarlarından yenmek amacıyla toplanmaması önemle duyurulur.”

DAİRE ZİRAİ İLAÇLAMA YAPILMADAN ARICILARIN UYARILMASI ÇAĞRISI YAPTI

Tarım Dairesi, yabancı ot veya hastalıklara karşı zirai ilaçlama yapılmadan önce arıcıların uyarılması gerektiği uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, arı popülasyonunun korunması açısından, rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması ve tarımsal alandaki arıların bu dönemde daha güvenli yere taşınması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada tarım alanlarında yapılan zirai ilaçlamaların arı popülasyonu üzerindeki etkilerinin, Daire Müdürü Mehmet Akif Ünsal, Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle, Arıcılar Birliği Başkanı Kırata Kasapoğlu ve Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Mehmet Ercilasun’un katılımıyla düzenlenen toplantıda ele alındığı belirtildi.

Toplantıda, üreticilerin arı popülasyonu olan bölgelerde ilaçlama yapmadan, arı sahiplerine bilgi vermeleri; hem insan sağlığı, hem de arılara verilebilecek zararı en aza indirmek açısından rüzgarlı havalarda ilaçlama yapılmaması, arıcıların bu dönemde eğer mümkünse arılarını tarım alanlarının dışına taşıması tavsiyelerinde bulunulması kararı alındı.