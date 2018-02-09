Tarımda 'Iprodione ' kullanımı sona eriyor

Tarım Dairesi, Avrupa Birliği ve Türkiye’deki uygulamaları göz önünde bulundurarak, zirai mücadelede fungusit olarak kullanılan Iprodione aktif maddesinin kullanımının 8 Haziran 2018 tarihinde sonlandırılacağını açıkladı.

Tarım Dairesi Müdürü ve Tarımsal İlaçlar Denetim Kurulu Başkanı Mehmet Akif Ünsal, konuya ilişkin tarım ilacı ithalatçıları, satıcıları ve ilaç kullanıcılarına yönelik yazılı açıklama yaptı.

Ünsal, AB’de yayımlanan tüzük ile Iprodione aktif maddesinin ruhsatlandırmasının 5 Aralık 2017 tarihinde sonlandırIldığnı ve 5 Mart 2018 tarihinden itibarten de Iprodione aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin ruhsatlarının iptal edileceğini kaydetti.

Ünsal, yapılan çalışmalarda, Iprodione aktif maddesinin yer altı sularına karışma riskinin yüksek olduğu, bunun ise sucul organizmalar için uzun dönemde yüksek risk taşıyacağı kanaatine varıldığını, EFSA tarafından verilen bilimsel görüşte, bazı Iprodione metabolit kalıntılarının genotoksik ve endokrin bozucu olduğunun vurgulandığını kaydetti.

Ünsal, Türkiye Gıda , Tarım ve Hayvancilik Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü’nün Iprodione aktif maddesi ve bu aktif maddeyi içeren Bitki Koruma Ürünlerinin ithalat izinlerini 19 Şubat 2018 tarihi itibariyle sonlandıracağına dikkat çekti.

Ünsal, Iprodione aktif maddesini içeren bitki koruma ürünlerinin etiketlerinde bulunan bağ ve kayısı tavsiyelerinin 19 Ocak 2018 tarihi itibariyle iptal edildiği, piyasada bulunan Iprodione aktif maddeli bitki koruma ürünlerinin bağ ve kayısı tavsiyelerini içermeyen etiket düzenlemelerinin 19 Şubat 2018 tarihine kadar firmasınca yapılması ve bu şekilde düzenlenmiş etiket ile satışına devam edilmesi kararı alındığını belirtti.

Birden fazla aktif madde karışımı olan ve içeriğinde Iprodione aktif maddesi bulunan bitki koruma ürünleri için de aynı hususların gecerli olduğunun altını çizen Ünsal, Iprodione aktif maddesi içeren bitki koruma ürünlerinin yeni ruhsat başvurularının kabul edilmemesi, ruhsat aşamasında olan ürünlerin ise ruhsat ve tavsiye işlemlerinin askıya alınması kararının alındığını duyurdu.

Ünsal, Iprodione aktif maddesi içeren bitki koruma ürünlerinin KKTC’de kullanımının AB’de olduğu gibi 8 Haziran 2018 tarihi itibariyle sonlandırılacağını kaydetti.