"Tarım ülkenin olmazsa olmazıdır"

Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği her türlü tarımın ülkenin olmazsa olmazı olduğunu açıkladı.

Birlik Başkanı Turgut Akçın yaptığı yazılı açıklamada, tarım işini yapmak isteyen çok az kişi bulunduğunu ve bu işi yapanların ailesini geçindirmekte zorluk çektiğini kaydetti.

Ülke tarımına yeniden yön verme görevinin tarımcılara ve Tarım Bakanlığına düştüğünü ifade eden Akçın ülkede, 1974 öncesi susam, nohut, mercimek, kuru bakla ve kuru fasulye yetiştirilip adanın ihtiyaçlarının karşılanmasına rağmen, 1974 sonrası bunun ortadan kalktığını ve daha fazla verim veren hibrit tohumlara yönelme olduğunu anlattı.

Akçın açıklamasında köylüyü köyünde kendi istihdamını sağlama yönüne gidilmesinin tarıma her türlü desteğin verilmesi ile mümkün olacağını bazı kesimlerin ne dediğine bakılmaksızın daha çok destek verilmesi ve bu yönde planlama yapılmasının şart olduğunu belirtti.

Akçın, bazı kesimlerin tarıma destek verilmesine karşı olduklarını, “Madem kurtarmıyor bu işi yapmasınlar; kurutsunlar.” diye hükümetlere yaptıkları baskının hatırlarda olduğunu ifade ederek, tarıma desteğin işsizliği önlediği gibi hükümet kapılarına talebi de azaltacağını kaydetti.

Akçın açıklamasına şöyle devam etti:

“Bir tarımcı gözüyle üreticilerimize bazı önerilerim olacaktır. Herkesin söylediği gibi artık her şey eskisi gibi olmayacaktır. Ekip-dikerken unutulmamalıdır ki bu ülkeden, yüz binin üzerinde nüfus ayrılmıştır. Geçmiş yıllara göre ekim ve dikim yapılmamalı, adadaki nüfusa göre planlama yapınız. Sonra ürün elinizde kalır büyük zarar görürsünüz.

Türkiye ve İngiltere pazarları araştırılıp fazla ürünümüzün pazarlanması için ticaret ataşelerimize ve büyükelçilerimize büyük görevler düşmekte. Çalıştıkları ülkelere ihracatı gerçekleştirmek için pazar bulmada gayret göstermeleri gerekmektedir. Narenciye olsun, patates olsun, çilek olsun bu ülkede yetiştirilen ihtiyaç fazlası ürünlere pazar bulmakta kendilerine büyük görevler düşmektedir.

Narenciyeye gelince; hasadın sonuna doğru gidilmekte. Son elde hasat edilmeyen iki bin ton civarında ürün kalmıştır. Hasadın hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Tahminimizde yanılmadığımız görülüyor, altmış bin ton civarında bir valensiya rekoltesi olmuştur.

Bu yıl Akdeniz Bölgesi’nde ve dünyada ürün azlığı nedeniyle üreticimiz daha yüksek bir fiyat beklemekte idi. Ancak bu Kovid-19 virüsü nedeni ile satamama korkusuyla birçok üretici ürününü daha ucuza vermiştir.

Çok zor günlerden geçtiğimiz bu günlerde Cypfruvex’in narenciye üreticileri için ne kadar önemli olduğunu hep beraber gördük. Ancak hükümetimizin gayreti ve teşvikleri ile ihracat sorununu çözdükleri için başta Başbakanımız Sn. Ersin Tatar, Dışişleri Bakanımız Sn. Kudret Özersay’a, Tarım Bakanımız Sn. Dursun Oğuz’a gösterdikleri gayretlerden ötürü kendilerine teşekkür ederiz.”