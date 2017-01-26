Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yeniden belirlenen yönetim kurulu kamuoyuyla paylaşıldı.

Açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun 26.05.2016 tarih ve H(K-I)188-2016 sayılı kararıyla oluşturulmuş olan Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nun iki yıllık bir süre için yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, GTSF Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı temsilen Akay İnce getirildi. Açıklamada, K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Temsilcisinin henüz belirlenmediği belirtilerek, yönetim kurulunda yer alacak diğer kurum ve temsilcileri şöyle sıralandı:

Reşat Değirmencioğlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi

Zafer Can üye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi

Mehmet Yücel Bb. Yrd. Ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi

Nafia Tijen Betoncu K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd temsilcisi

Mustafa çavuşoğlu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Temsilcisi

Derviş Şanlıer Hayvan Üreticileeri ve Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi

Hüseyin Cahit Güden Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi