'Tarım Sigortası'nın yönetimi değiştirildi
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yeniden belirlenen yönetim kurulu kamuoyuyla paylaşıldı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamayla, Genel Tarım Sigortası Fonu’nun yeniden belirlenen yönetim kurulu kamuoyuyla paylaşıldı.
Açıklamaya göre, Bakanlar Kurulu’nun 26.05.2016 tarih ve H(K-I)188-2016 sayılı kararıyla oluşturulmuş olan Genel Tarım Sigortası Fonu Yönetim Kurulu’nun iki yıllık bir süre için yeniden düzenlendiği belirtildi. Buna göre, GTSF Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nı temsilen Akay İnce getirildi. Açıklamada, K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Temsilcisinin henüz belirlenmediği belirtilerek, yönetim kurulunda yer alacak diğer kurum ve temsilcileri şöyle sıralandı:
Reşat Değirmencioğlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi
Zafer Can üye Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Temsilcisi
Mehmet Yücel Bb. Yrd. Ve Maliye Bakanlığı Temsilcisi
Nafia Tijen Betoncu K. T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd temsilcisi
Mustafa çavuşoğlu Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Temsilcisi
Derviş Şanlıer Hayvan Üreticileeri ve Yetiştiricileri Birliği Temsilcisi
Hüseyin Cahit Güden Ziraat Mühendisleri Odası Temsilcisi