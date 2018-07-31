Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman, tahıl ( arpa, buğday, yulaf, hâsıllık, tiritikale) yem bitkileri, (fiğ-vigo, favetta) meyve ağacı, (narenciye, zeytin, harup, bağ ve diğer ağaç olarak dikilen) ve her türlü ekilen ve/veya dikilen sebze için beyan yapamayan üreticilerden 2–3 Ağustos tarihleri arasında (her iki tarih dahil) beyan alınacağını duyurdu.

Yazılı açıklama yapan Kızılduman, Devlet Emlak Malzeme, Orman Dairesi, Devlet Üretme Çiftlikleri ve Vakıflar İdaresinden kiralanan araziler için yapılacak beyanların sözleşmeleri ile birlikte teslim edileceğini, ilk kez beyan edilecek parsellerin evraklı teslim edilmediği takdirde beyan başvurusunun kabul edilmeyeceğini belirtti.

Kızılduman, “Yasal sürede beyan yapmayan üreticilerimizin Genel Tarım Sigortası Fonu’na beyan yapmaları gerekmektedir” ifadelerini kullandı.