Tarım: Karpuz ve kavun zarar gördü

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı yazılı açıklama yaparak gün içinde etkili olan yağışlardan dolayı meydana gelen zarara ilişkin bilgi verdi.

İşte açıklama:

Ülkemizi etkisi altına alan olumsuz hava koşulları bazı bölgelerde zarara yol açtı.

Boğaz, Pınarbaşı, Göçeri, Akçiçek ve Şirinevler bölgesinde etkili olan dolu yağışının, özellikle kavun ve karpuz ekili alanlarda ve bağ alanlarında ciddi zarara neden olduğu Genel Tarım Sigortası’na bildirildi.

Bölgedeki üreticiler, tahıl ekili alanların yüzde 80-90’ının biçilmiş olması dolaysıyla az miktardaki buğday alanlarında da zarar olduğu bilgisini aktardı.

Genel Tarım Sigortası ve Tarım Dairesi yetkilileri, yarın bölgeye giderek, incelemelerde bulunacak.

Kamuoyuna önemle duyurulur.