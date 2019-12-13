Tarım Dairesi'nin eğitim çalışmaları Büyükkonuk'ta devam edecek
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Büyükkonuk köyü ile sürdürecek.
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini Büyükkonuk köyü ile sürdürecek.
Bu çerçevede, 18 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’de Mustafa Haset’in tarlasında üreticilerle buluşularak, zeytinlikler gezilecek ve Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği (budanması, bakımı, gübrelenmesi) ile hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili eğitim verilecek.
Aynı gün saat 18.00’de Büyükkonuk Belediye Gazinosu’nda üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından, aynı konuda gece eğitimi verilecek.
Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.
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Etiketler : Tarım Dairesi, eğitim, tarım
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