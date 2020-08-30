Tarım Dairesi: “Zehir alımı için yeni bir ihaleye çıkılacak”

YENİDÜZEN

Fare Mücadelesi Konusunda açıklama yapan Tarım Dairesi, yağış ve ürün yönünden verimli geçen iki yılın ardından ülkedeki fare popülasyonunun hızla artış gösterdiğini belirterek, 750 bin adet mum blok fare zehrinin fareler ile mücadelede kullanılması için dağıtıldığını kaydetti.

Yapılan açıklamada, yeni bir ihaleye çıkılacağı da belirtilirken, fare mücadelesi konusunda doğal düşmanların korunması ve yerel yönetimlerin etkin rol üstlenmesi gerektiğine değinildi.

Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2020 Mayıs ayından itibaren Tarım Dairesi, fare mücadelesi kapsamında; kaza ve bölge tarım daireleri, üretici birlikleri (Narenciye, Nar), belediyeler, muhtarlıklar, avcılık ve atıcılık kulüpleri aracılığıyla 750 000 adet mum blok fare zehirini fare mücadelesinde kullanılmak üzere dağıtmıştır. Yaklaşık 90 000 adet fare zehiri narenciye ve nar alanlarında kullanılmak üzere, 100 000 adet fare zehri de harup alanlarında kullanılmak üzere dağıtılmıştır.

Yeni fare zehir ihalesi için de şartname hazırlanmış olup en kısa sürede fare zehiri alımı için ihaleye çıkılacaktır.

Fare mücadelesi konusunda doğal düşmanların korunması sürdürülebilir bir mücadele açısından önemli olup, yerel yönetimlerin de fare zehiri temini ve uygulanmasında daha etkin rol üstlenmesi ayrıca önem arz etmektedir.”