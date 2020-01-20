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Tarım Dairesi, gübre analiz sonuçlarını açıkladı

Tarım Dairesi, gübre analiz sonuçlarını açıkladı

 Tarım Dairesi, çeşitli firmalar tarafından ithal edilen 5 gübreye yapılan analizler sonucunda elde edilen değerlerin içerikleri ile uyumlu bulunduğunu açıkladı. 

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 Tarım Dairesi, çeşitli firmalar tarafından ithal edilen 5 gübreye yapılan analizler sonucunda elde edilen değerlerin içerikleri ile uyumlu bulunduğunu açıkladı. 

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamada, tahıl üretiminde üst gübrelemede kullanılmak amacıyla ülkede çeşitli firmalar tarafından 13-19 Ocak tarihleri arasında ithal edilen 40-50 kg’lık katı gübrelerden alınan numunelere Güzelyurt Toprak-Su Laboratuvarı’nda yapılan analizlerde, içerikleri ile uyumlu bulunduğu kaydedildi. 

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