Tarım Dairesi eğitim çalışmaları sürüyor

Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini 8 Ağustos’ta Beyarmudu köyünde sürdürecek.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, çarşamba günü saat 17.00’de Mehmet Cemal Kozansoy’un bahçesinde üreticilere Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konusunda tarlada gösteri şeklinde eğitim verilecek. Aynı gün saat 20:00’de Beyarmudu’nda Ersoy İlparas Kahvesi’nde üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı ile Bitki Koruma Makineleri ve Kalibrasyonu konularında gece eğitimi verilecek. Eğitimler bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.



Öte yandan yaprağı yenen sebzelerde hastalık ve zararlılara karşı kullanılacak bitki koruma ürünleri (tarım ilaçları) Tarım Dairesi tarafından güncellenerek bakanlığın web sitesinde yayımlandı.



Tarım Dairesi, üreticilerin kimyasal mücadeleyle ilgili uygulamalarında, tavsiye edilen ilaçlar dışında başka ilaç kullanılmamasını ve tavsiye dışı ilaç kullanımından doğacak limit üstü analiz sonuçlarının bitki aksamı ile birlikte imhasına neden olacağını hatırlatarak, üreticileri daha dikkatli olmaları konusunda uyardı.