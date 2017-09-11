Tarım Dairesi bu hafta Paşaköy'de

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde tarla günü ve gece eğitimini bu hafta Paşaköy’de gerçekleştirecek.

Daireden yapılan açıklamaya göre, 13 Eylül Çarşamba günü saat 16.00’da Paşaköy köy meydanında bulunan Halil Topaloğlu Kahvehanesi önünde üreticilerle buluşup tarlaları ziyaret edecek, Tarım Dairesi uzmanları, yerinde tavsiyelerde bulunacak.

Uzmanlar, aynı akşam saat 20.00’de ise Halil Topaloğlu Kahvehanesi’nde ‘‘Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile ilgili eğitim verecek.

Açıklamada, tarla günü ve gece eğitiminin bölgedeki tüm üreticilere açık olduğu ifade edildi.