Tarım Bakanlığı tedbir alıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, Doğu Akdeniz’de meydana gelebilecek olağanüstü bir durumda yaşanabilecek olumsuzluğa karşı hayvansal yem hammaddelerinin tedarikine ilişkin gerekli tedbirlerin alınmasına başlandığını açıkladı.

Bakan Şahali yaptığı yazılı açıklamada, Toprak Ürünleri Kurumu’nun yetkilendirilerek ülkenin kaba yem ihtiyacı için ihaleye çıkmaya hazır hale getirildiğini belirtti.

Halihazırda açılmış bir arpa ihalesi bulunduğunu da sözlerine ekleyen Erkut Şahali, dileklerinin bölgede olağanüstü bir durumun yaşanmaması olduğunu söyledi.

“Gerekli tedbirleri alıyoruz,stokları gözden geçiriyoruz, an itibariyle bir sıkıntı yok” diyen Bakan Şahali, yeterli arpa stoğunun halihazırda TÜK depolarında bulunduğunu da kaydetti.

Bakan Şahali açıklamasında, “şuan için olası olağanüstü koşullara ilişkin bir zaafiyetimiz yoktur” ifadesini kullandı.