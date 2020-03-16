Tarım Bakanlığı aldığı tedbirleri açıkladı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bitkisel ve hayvansal üretimde herhangi bir aksama olmaması için Bakanlık olarak gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı .

Buna göre:

Toprak Ürünleri Kurumu, üreticilere bu süreçte şubeleriyle birlikte hizmet vermeye devam edecektir. Bu kapsamda yem, buğday, arpa ve un satışlarına devam edip, ithalat ve ihracaat izinlerinin verilmesine devam edilecektir.

Yem fabrikaları ve yem tedarikçileri faaliyetlerini sürdürecektir.

Un fabrikaları faaliyetlerine devam edecektir.

Süt Endüstrisi Kurumu Hayvan üreticilerinin sütünü toplamaya ve pazarlamaya devam edecektir.

Süt işleyen imalathaneler üretime devam edecektir.

Veteriner Dairesi, ithalat ve ihracatlar için ön izin verilmesine, halk sağlığı için gıda kontrollerine, mezbahalardaki kontrollere aralıksız devam edecek, ayrıca ulusal gıda laboratuvarları hizmetleri ile üreticilerin acil vakalarına müdahale edecektir.

Özel Veteriner klinikleri açık olacak. Kendi iradesiyle kapatma yoluna gidecekler, bu kararı verebilecekler.

Hayvansal üretim ithalat ön izinleri devem edecektir.

Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvansal ve Bitkisel Üretim zarar bildirimlerini almaya devam edecek olup bu kapsamda 05338703755 no’lu telefona bildirimde bulunabileceklerdir.

Tarım Dairesi, ithalat ve ihracatla ilgili ön izinlerin verilmesine, limanlar ve kontrol noktalarında teftiş ve gözetim faaliyetlerine devam edecek.

Portakalın, narenciyenin kesim ve paketleme süreci de devam edecek. Güzelyurt Belediyesi, mekanların dezenfektesi yoluna gidecek.

Ülkemizin açığı olan ve olacak sebze ve meyve ürünlerinin ithalatı devam edecektir.

Orman yangınları ALO 177 Hattı 7/24 göreve devam edecek.

Su işleri Dairesi bölge ekipleri arızalarla ilgili 7/24 göreve devam edecek.

*Talep gelmesi halinde, diğer sektörler için de bakanlık gerekli değerlendirmeyi yapacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilgi soru ve sorunları için ulaşılabilecek telefonlar ise şunlardır: 05338703955 - 05338704155

Bakan Oğuz, bu faaliyetler yürütülürken, vatandaşların gerekli hijyen kurallarına uymalarının, ayrıca vatandaşların kalabalık oluşturmadan işlemlerini gerçekleştirmelerinin önemine işaret etti.