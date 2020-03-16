Tarım Bakanlığı aldığı tedbirleri açıkladı
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bitkisel ve hayvansal üretimde herhangi bir aksama olmaması için Bakanlık olarak gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı .
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Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bitkisel ve hayvansal üretimde herhangi bir aksama olmaması için Bakanlık olarak gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı .
Buna göre:
- Toprak Ürünleri Kurumu, üreticilere bu süreçte şubeleriyle birlikte hizmet vermeye devam edecektir. Bu kapsamda yem, buğday, arpa ve un satışlarına devam edip, ithalat ve ihracaat izinlerinin verilmesine devam edilecektir.
- Yem fabrikaları ve yem tedarikçileri faaliyetlerini sürdürecektir.
- Un fabrikaları faaliyetlerine devam edecektir.
- Süt Endüstrisi Kurumu Hayvan üreticilerinin sütünü toplamaya ve pazarlamaya devam edecektir.
- Süt işleyen imalathaneler üretime devam edecektir.
- Veteriner Dairesi, ithalat ve ihracatlar için ön izin verilmesine, halk sağlığı için gıda kontrollerine, mezbahalardaki kontrollere aralıksız devam edecek, ayrıca ulusal gıda laboratuvarları hizmetleri ile üreticilerin acil vakalarına müdahale edecektir.
- Özel Veteriner klinikleri açık olacak. Kendi iradesiyle kapatma yoluna gidecekler, bu kararı verebilecekler.
- Hayvansal üretim ithalat ön izinleri devem edecektir.
- Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvansal ve Bitkisel Üretim zarar bildirimlerini almaya devam edecek olup bu kapsamda 05338703755 no’lu telefona bildirimde bulunabileceklerdir.
- Tarım Dairesi, ithalat ve ihracatla ilgili ön izinlerin verilmesine, limanlar ve kontrol noktalarında teftiş ve gözetim faaliyetlerine devam edecek.
- Portakalın, narenciyenin kesim ve paketleme süreci de devam edecek. Güzelyurt Belediyesi, mekanların dezenfektesi yoluna gidecek.
- Ülkemizin açığı olan ve olacak sebze ve meyve ürünlerinin ithalatı devam edecektir.
- Orman yangınları ALO 177 Hattı 7/24 göreve devam edecek.
- Su işleri Dairesi bölge ekipleri arızalarla ilgili 7/24 göreve devam edecek.
- *Talep gelmesi halinde, diğer sektörler için de bakanlık gerekli değerlendirmeyi yapacak.
- Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilgi soru ve sorunları için ulaşılabilecek telefonlar ise şunlardır: 05338703955 - 05338704155
Bakan Oğuz, bu faaliyetler yürütülürken, vatandaşların gerekli hijyen kurallarına uymalarının, ayrıca vatandaşların kalabalık oluşturmadan işlemlerini gerçekleştirmelerinin önemine işaret etti.
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