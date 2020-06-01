Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, patateste fiyat gerilemesi olduğunu kaydederek, bu konuda yaptıkları çalışmaları anlattı.

Fiyatı bir buçuk olarak açıkladıklarını, ısponda patatesin fiyatının da yükselmesi gerektiğini belirten Oğuz, Yeşilköy’den sözleşmeyle patates satın alındığını belirtti.

Tarım Bakanı, “İlgisiz ve duyarsız değiliz. İhracat pazarlığı var. Sorunlara çözüm üretmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Arpanın alımı 1.35, yumuşak buğday 1.42, sert buğdayın 1.50 olduğunu kaydeden Oğuz, eldeki arpayı 1.25’ten satmaya devam edeceklerini söyledi. Oğuz, rakamların Bakanlar Kurulu’nda onaylandığını, bugün Resmi Gazetede yayımlanacağını kaydetti.

TÜK’ün ambarlarda sorun yaşanmaması için düzlenme yaptığını kaydeden Tarım Bakanı, “Rekolte beklentinin altında. Geçen yılın altındayız. Beklentimiz olmadı” dedi.



Angolemli: “Köylünün elinden 80 kuruşa arpa alanlar var...”



TDP milletvekili Hüseyin Angolemli, mali ve iktisadi iş birliği protokolüne değinerek, “Ekonomik paketlerde emredici maddeler var ve bunlar geçmişe dayanıyor. Türkiye ile ilişkiler duygusal değil, iki devlet ilişkisine ve saygıya dayalı olmalı. İlk zamandan beri Türkiye ile ilişkiler sağlıklı değil” dedi.

Hüseyin Angolemli, tarım konusunda konuşarak, “Köylünün elinden 80 kuruşa arpa alanlar var. Hayvancıyı, köylüyü korumalıyız. 36 yıldır bu insanlara bankalarını teslim edemedik” şeklinde konuştu.

Angolemli, Ekonomi Bakanlığı’nın fiyatlarda etkili olması gerektiğini ifade ederek, “Hangi satıcıya, fahiş fiyattan ceza kesildi? İnsanları bu fahiş fiyatlarla baş başa bıraktık” dedi.

Ülkede 4-5 bin ton patates fazlalığı olduğunu kaydeden Angolemli, “Bu Türkiye ile konuşulup halledilebilir. Bir ton olası ikinci dalga için saklanabilir. Birçok ülke tarımı önemsiyor… Kendi çiftçimizi ve hayvancımızı korumalıyız” dedi.



