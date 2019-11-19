Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planında imara açılan “tarımsal araziler”e ilişkin konuştu… Arazilerin tarımsal kaynak olarak kullanılması gerektiği konusunda bir yazı yazdıklarını açıklayan Bakan Oğuz, güncelleme yapılmamış bir imar planı olduğunu söyledi.

“Şu anda bizim söylediğimiz yeniden bölgedeki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf arazilerin gerçeğe uygun olarak haritaya işlenmesi gerektiğidir. İmara kapanacak denilen, gösterilen haritadaki yerde bina değil toprak olsun diyoruz. Güncellenmeyen bir imar planı ortaya çıkmış.”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, “tarım arazilerini imara açın” diye bir şey demediklerini söyledi.

BRT’de yayınlanan Birinci Boyut programına katılan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar Planında “tarımsal araziler”in de imara açıldığı yönündeki iddialara ve bu yönde yapılan eleştiriler hakkında konuştu.

Arazilerin tarımsal kaynak olarak kullanılması gerektiği konusunda bir yazı yazdıklarını açıklayan Bakan Oğuz, güncelleme yapılmamış bir imar planı olduğuna dikkati çekti.

Oğuz, “Ayşegül Hanımla bu konuyu detaylı konuşamadık, konuşacağız da. Değerlendirme açısından bize Şehircilik Dairesi tarafından gelen bir talep yazısı oldu. Bizim dediğimiz 1998-2000 yılları arasında Türkiye’de Çukurova Üniversitesi ile yapılmış çok detaylı bir araştırma var idi. Ancak önce emirname sonra imar planı çıkınca gördük ki o haritalarda yer alan birinci sınıf tarım arazilerinde imar var. Güncelleme yapılmamış bir imar planı. Şimdi siz haritada 1. Sınıf tarım arazisi gördüğünüz yerin üzerinde apartman, imar var ise o zaman demez misiniz be kardeşim buraya bunu birinci sınıf koydunuz ama üzerinde bunun bina var. Neden bunu buraya koydunuz göstermelik mi? O nedenle biz buraları açın diye de bir şey demedik. Sadece 1998-2000 yılları içerisinde araştırma yapıldı ancak 1., 2. Ve 3. Sınıf tarım arazileri olarak alt yapıları, yolu olmayan bu arazilerin tarımsal kaynak olarak kullanılması gerektiği konusunda bir yazı yazdık. Tarım arazileri çıkarılsın diye bir şey demedik” dedi.

“Bizim yokluğumuzda yanlış bir izlenim ortaya çıktı” diyen Bakan Oğuz, haritaların gerçeği göstermediği savundu.

Dursun Oğuz, “Nasıl olduysa bizim yokluğumuzda, tartışma nasıl geçti de bilmiyorum ama yanlış bir izlenim ortaya çıktı. Tarım Bakanlığı’nın şurası çıksın, imara açılsın diye bir değişi, söylemi yok. Sadece dediğimiz 1998-2000 yılları arasında yapılan toprak etüt çalışma ve bu çalışma baz alınarak hazırlanan bir harita var. Ancak bu haritalar gerçeği göstermeyen haritalar. O yüzden bunun gerçeğe uygun olarak olması gerektiğini belirttik. Ama bunu çıkartın şurası kötüdür burası iyidir diye düşüncemiz veya böyle bir yazımız yok” diye konuştu.

Bakan Oğuz, bugüne kadar hükümetlerin toprak etüt çalışmasını baz alarak bölgede imarı şekillendirmediğini de söyledi.

Oğuz, “Toprak etüt çalışması sonrasında ne Tarım Bakanlığı, ne devlet, ne belediyeler ya da bu izinleri veren makamların hiçbiri bu çalışmayı baz alarak buna göre imarı şekillendirelim diye bir şey yapmamış. Siz çıkardınız Tarım Bakanlığı olarak bu birinci sınıf arazi dediniz ve raporunuzda var fakat 1-2 sene sonra vatandaş belediyeye gidiyor o bölge için imar izni alıyor. O verimli toprağın üzerine apartman yapılıyor” dedi.

“Güncellenmeyen bir imar planı ortaya çıkmış”

Bakan Oğuz konuşmasında imar planında kırmızı olarak gösterilen 1. sınıf arazilerin üzerinde binalar olduğunu bildiğini de belirtti.

Dursun Oğuz, “Şu anda bizim söylediğimiz yeniden bölgedeki birinci, ikinci ve üçüncü sınıf arazilerin gerçeğe uygun olarak haritaya işlenmesi gerektiğidir. İmara kapanacak denilen, gösterilen haritadaki yerde bina değil toprak olsun diyoruz. Güncellenmeyen bir imar planı ortaya çıkmış. Baktığınızda çıkan imar planında kırmızı olarak gösterilen birinci sınıf arazilerin üzerinde binalar olduğunu biliyorum. O zaman siz bunu böyle göstermeyeceksiniz. Diyeceksiniz ki orada imar var ve o şekilde düzenleyeceksiniz, tarım arazisi olarak göstermeyeceksiniz” dedi.

Tarım arazi sahiplerinin ekonomik gelir elde etmesinin önünün açılması gerektiğini de vurgulayan Bakan Oğuz, “Bu çizgi çekilirken tarım arazileri ile ilgili bakanlık ve hükümet olarak tarım arazi sahiplerinin ekonomik gelir elde etmesinin önünü açmalıyız. Eğer ben o kişiye artık bu araziyi imara kapattım tarım arazisidir diyorsam sadece kuru ziraat değil diğer tarımsal faaliyetleri de yapabileceği imkanları sağlamamız lazım. Çünkü kuru ziraat ile bir insan sizin kapınızı zorlayacak. Beni kurtarmaz yan taraftaki arsanın dünya kadar değeri var diyebilecek. O zaman tarım arazisine sahip kişileri de destekleyici üretim politikaları sağlamalıyız. Ülkedeki tarımsal olarak sınıflandırılan arazilerin ekilip, biçilmesi gerekir. Eğer toprak işlenirse ekonomik değer elde eder” dedi.

“Haritada görülenle mevcuttun aynı olmadığını görüyorum”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz bir soru üzerine Mağusa-İskele-Yeniboğaziçi İmar planının son halini görmediğini, bu konudaki tartışmaların devam ettiğini ve tek taraflı imar planının da olamayacağını ifade etti.

Bakan Oğuz, söz konusu bölgedeki tarım arazileri ile ilgili Tarım Bakanlığı olarak İçişleri Bakanlığına gönderdikleri yazının da açıkça ortada olduğunu ve gizli tutulacak bir belge olmadığını da belirtti.

Dursun Oğuz, “Biz yazdığımız şeyi kimseden gizlemeyiz. Ben açığım. Ben Ayşegül hanımı, bakan arkadaşı suçlayarak değil doğruyu hep beraber bulmaktan yanayım. Ama dediğim şu önceki hazırlanan güncel değildi güncellenmesi gerekirdi. Haritada görülenle mevcuttun aynı olmadığını görüyorum. O zaman bunun güncellenmesi gerekiyor” dedi.