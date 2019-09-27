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Tarık Mart 4 davadan suçlu bulundu.

Tarık Mart 4 davadan suçlu bulundu.

Çatalköy’de 30 Eylül 2017 tarihinde meydana gelen tecavüz, vahim zarar, cinsel saldırı ve darp suçlarından yargılanan Tarık Mart 4 davadan suçlu bulundu.

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Çatalköy’de 30 Eylül 2017 tarihinde, çalışanı B.S.’yi önce dövüp ardından tecavüz eden Tarık Mart'ın davası bugün sonuçlandı.

Tecavüz, vahim zarar, cinsel saldırı ve darp suçlarından yargılanan Tarık Mart 4 davadan suçlu bulundu.

Girne Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen davada, Tarık 9 yıl hapis cezasına mahkum oldu.

 

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Özel Harekat ve polis olası bir olayın yaşanmaması için mahkeme önünde tedbirlerine devam ediyor.

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