‘Tarihler okunmuyor, sütler bozuk çıkıyor’

Yerli üretimin en köklü ve güvenilir markalarından Koop-Süt’ün, özellikle laktozsuz sütlerine ilişkin son dönemlerdeki ‘bozuk süt’ şikayetleri artış gösterdi.

KOOP-SÜT yetkilileri, bir süredir basına yansıyan ‘bozuk süt’ şikayetlerine ilişkin yaptıkları açıklamada, söz konusu sütlerde görülen sıkıntının üretimden kaynaklı bir sorun olmadığını ve sütlerin bozuk değil, arızalı süt olduğunu açıklamış, tüketicilere “Arızalı sütleri iade edin” çağrısında bulunmuştu.

‘Tarihler de okunmuyor’

YENİDÜZEN’e dün ulaşan ‘bozuk süt’ şikayetinde, marketten alınan ve bozuk çıktığı belirtilen Koop-süt marka laktozsuz sütlerin, üretim ve son kullanma tarihlerinin de okunmadığına işaret edildi.

Lefkoşa’da bir alışveriş merkezinden önceki gün laktozsuz süt alan bir vatandaş, hem okunmayan kullanım tarihlerinden hem de sütün bozuk oluşuna tepki gösterdi.

Yerli üretim kullanmaya özen gösterdiklerini ifade eden tüketici, KOOP-SÜT gibi bir markanın daha dikkatli davranması gerekliliğine işaret etti, KOOPSÜT’e şikayet ulaştırmalarına karşın, ‘bozuk’ sütlerin halen raflarda olduğunu ileri sürdü.