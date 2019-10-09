"Tarihimizin en kötü kararıydı..."

ABD Başkanı Donald Trump, “Ortadoğu’ya girmek ülkemizin tarihinde bugüne kadar verilmiş en kötü karardı” dedi.

Trump, kitle imha silahları gibi yanlış ve hatalı olduğu kanıtlanmış bir dayanakla (Orta Doğu'da) savaşa girdiklerini ancak bölgede bu silahlardan olmadığını söyledi.

Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "ABD, Orta Doğu'da polislik ve çatışmaya 8 trilyon dolar harcadı. Binlerce yüce askerimiz öldü ya da ağır yaralandı. Diğer taraftan milyonlarca insan hayatını kaybetti. Orta Doğu'ya girmek, ülkemizin tarihinde alınan en kötü karardır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin, kitle imha silahları denilen yanlış ve artık hatalı olduğu ispatlanmış dayanakla savaşa girdiğine işaret eden Trump, "(Kitle imha silahları) Hiç yoktu. Şimdi yüce askerlerimizi ve ordumuzu yavaşça ve dikkatlice eve getiriyoruz. Odağımız büyük resimde. ABD, hiç olmadığı kadar büyük." değerlendirmesinde bulundu.

“IŞİD SAVAŞÇILARINI TÜRKİYE DEVRALMAK ZORUNDA”

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim 2019 tweet dizisine, Beyaz Saray'ın "Türkiye Kuzey Suriye'ye uzun zamandır plandığı operasyonunu ilerletiyor" diyerek bölgede yakalanan tüm IŞİD savaşçılarından Türkiye'nin sorumlu olacağı açıklamasını alıntılayıp yanıtlayarak başladı:

"Çeşitli gruplar arasında çatışmalar yüzlerce yıldır devam ediyor. ABD asla Ortadoğu'da olmamalıydı. 50 askerimizi çıkardık. Avrupa'nın geri dönmelerini reddettiği esir alınmış IŞİD savaşçılarını Türkiye devralmak zorunda. Aptalca bitmek bilmeyen savaşlar bizim için bitiyor!"