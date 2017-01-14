Tarihi maç LAÜ’nün!: 121-127

Basketbol Federasyonu tarafından düzenlenen Kıbrıs Vakıflar Bankası Büyük Erkekler Ligi, uzun yıllardır eşine ender rastlanan bir karşılaşmaya sahne oldu. Koopspor ile Lefke Avrupa Üniversitesi’nin (LAÜ) Atatürk Spor Salonu’ndaki buluşması yaklaşık 3 saat sürdü ve normal süresi 72-72 biten karşılaşmada gülen tam 5 uzatma periyodunun ardından 127-121’lik skorla gülen taraf LAÜ oldu.

Normal süre 72-72 bitti

Karşılaşmanın ilk periyodu 15-13 LAÜ üstünlüğü ile biterken konuk ekip soyunma odasına 1 sayı farkla 33-32 önde girdi. Üçüncü periyotta LAÜ 22-16’lık bir seri yakalayan konuk ekip 55-48’li k skorla son periyoda girdi ancak bu periyotta Koopspor maçı 72-72’ye getirerek maçın uzamasını sağladı.

5 kez uzatma sonunda LAÜ

Karşılaşmanın bu bölümü tarihi bir çekişmeye sahne oldu. Basketbolda ender görülen bir şekilde 5 uzatma periyodu oynandı. 11-11, 13-13, 9-9, 9-9 ve 13-7’lik beş uzatma periyodunun ardından karşılaşmayı LAÜ kazanmış oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi LAÜ’den 61 sayı üreten Knight oldu.

Mapfree rahat kazandı

Gecenin diğer karşılaşmasında ise Mapfree konuk ettiği Girne Amerikan Üniversitesi’ni rahat bir skorla mağlup etti. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maçta Mapfree 95-47’lik skorla GAÜ’yü yendi.

Fotoğraf: Kanı Aldağ