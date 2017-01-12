TARİHİ KONFERANS BUGÜN
Güvenlik ve garantiler başlığının masaya yatırılacağı uluslararası Kıbrıs konferansı bugün başlıyor. Konferansı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açacak.
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SİYASİ EŞİTLİKTE ÖNEMLİ KAZANIMLAR: Kıbrıslı Türklerin federal seviyedeki kritik kurumlarda etkin katılımı güvence altına alındı. Yargı konusu her seviyede iki tarafın mutlak eşitliğinin sağlanması ile tamamen kapatıldı. İki taraf, kurucu devletleri etkileyen her türlü anayasa değişikliğinin mutlaka her iki kurucu devlet parlamentosunun onayından geçmesi konusunda anlaştı.
HARİTALAR SUNULDU: Taraflar haritalarını karşılıklı ve eş zamanlı olarak BM yetkililerine teslim etti. Kıbrıs Türk tarafının haritası olası bir çözümde Kıbrıs Türk kurucu devletine kalacak toprak oranını %29.2 olarak belirlerken, Kıbrıs Rum tarafı bu oranı %28.2’de tuttu.
GÜVENLİK KONFERANSI BAŞLIYOR: Güvenlik ve garantiler başlığının masaya yatırılacağı uluslararası Kıbrıs konferansı bugün başlıyor. Konferansı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açacak. Türkiye ve Yunanistan’ın konferanstaki tavrı çözüm süreci açısından hayati önem taşıyor.
ESRA AYGIN - Cenevre
Cenevre zirvesinde güvenlik ve garantiler başlığının masaya yatırılacağı uluslararası Kıbrıs konferansı bugün başlıyor. Konferansı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açacak.
Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum tarafları dün yapılan müzakerelerde, siyasi eşitlik konusunda önemli uzlaşılar yakalayarak daha önce açıkladıkları oranlardaki haritalarını karşılıklı ve eş zamanlı olarak BM yetkililerine teslim etti. Kıbrıs Türk tarafının haritası olası bir çözümde Kıbrıs Türk kurucu devletine kalacak toprak oranını %29.2 olarak belirlerken, Kıbrıs Rum tarafı bu oranı %28.2’de tuttu.
Özellikle yönetim ve güç paylaşımı başlığında zirvenin ilk iki gününde zorlu görüşmelere sahne olan Cenevre zirvesinde dün Kıbrıs Türk tarafı, siyasi eşitlik konusunda önemli kazanımlar elde etti. Kıbrıslı Türklerin federal seviyedeki kritik kurumlarda etkin katılımı güvence altına alınırken, yargı konusu her seviyede iki tarafın mutlak eşitliğinin sağlanması ile tamamen kapatıldı.
İki taraf, ayrıca, kurucu devletleri ve kurucu devletin çıkarlarını etkileyen her türlü anayasa değişikliğinin mutlaka her iki kurucu devlet parlamentosunun onayından geçmesi konusunda anlaştı.
Federal yetkilerde de tam bir uzlaşıya çok yaklaşan taraflar, dönüşümlü başkanlık ve Türk vatandaşlarının AB vatandaşları ile aynı haklara sahip olması konularını bugün uluslararası konferansa paralel bir şekilde ele alacak.
Dün tarafların karşılıklı ve eş zamanlı olarak sundukları haritalar, BM harita uzmanları tarafından kontrol edildikten sonra BM’nin çelik kasasında güvence altına alındı.
Haritaların sunulmasının ardından, Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis, Kıbrıs Türk tarafının sunduğu haritada tatmin edici bulmadığı noktaları yazılı olarak BM’ye iletti.
Müzakerelere yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, Anastasiadis’in şikayeti, söz konusu haritada Omorfo’nun Kıbrıs Türk kurucu devleti sınırları dahilinde kalması ile ilgili. Ancak kaynaklar, haritalar üzerindeki müzakerelerin devam edeceğini ve Kıbrıs Rum tarafının şikayetinin ‘diplomatik’ ve ‘prosedürel’ bir adım olduğunu belirtiyorlar.
Türkiye ve Yunanistan’ın tavrı kritik
Bugünkü konferansta Türkiye ve Yunanistan’ın güvenlik ve garantiler başlığındaki tavrı çözüm sürecinin akıbeti açısından kritik öneme sahip.
Konferansın güvenlik ve garantiler konusunda nihai bir anlaşma ile sonuçlanması beklentisi yok. Ancak konferans, garantör devletler ve Kıbrıs’taki iki taraf arasında bu konudaki resmi müzakere sürecinin başlangıcı olması bakımından önemli.
Konferansa Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum taraflarının yanı sıra, garantör devletler Türkiye, Yunanistan ve Birleşik Krallık katılacak. Avrupa Birliği konferansta ‘özel gözlemci’ statüsü ile yer alacak. Garantör ülkeler dışişleri bakanları tarafından temsil edilirken, AB’yi Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ve AB Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini temsil edecek.
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Etiketler : KIBRIS MÜZAKERELERİ, CENEVRE, ESRA AYGIN, 5Lİ KONFERANS
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