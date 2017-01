SİYASİ EŞİTLİKTE ÖNEMLİ KAZANIMLAR: Kıbrıslı Türklerin federal seviyedeki kritik kurumlarda etkin katılımı güvence altına alındı. Yargı konusu her seviyede iki tarafın mutlak eşitliğinin sağlanması ile tamamen kapatıldı. İki taraf, kurucu devletleri etkileyen her türlü anayasa değişikliğinin mutlaka her iki kurucu devlet parlamentosunun onayından geçmesi konusunda anlaştı.

HARİTALAR SUNULDU: Taraflar haritalarını karşılıklı ve eş zamanlı olarak BM yetkililerine teslim etti. Kıbrıs Türk tarafının haritası olası bir çözümde Kıbrıs Türk kurucu devletine kalacak toprak oranını %29.2 olarak belirlerken, Kıbrıs Rum tarafı bu oranı %28.2’de tuttu.

GÜVENLİK KONFERANSI BAŞLIYOR: Güvenlik ve garantiler başlığının masaya yatırılacağı uluslararası Kıbrıs konferansı bugün başlıyor. Konferansı Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres açacak. Türkiye ve Yunanistan’ın konferanstaki tavrı çözüm süreci açısından hayati önem taşıyor.