Tarihi katılım

Avrupa Üniversite Sporları Birliği (EUSA) üyeliği sonrasında KKTC Üniversite Sporları Federasyonu, Portekiz’deki Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda yer aldı. Kürek branşında GAÜ sporcusu Hakan Altuntoprak tarihi katılımda yarışan ilk sporcu oldu

KKTC Üniversite Sporları Federasyonu’nun Avrupa Üniversite Sporları Birliği’ne (EUSA) üyeliğinin ardından ilk yer aldığımız branş kürek oldu. Portekiz’in Coimbra şehrinde gerçekleştirilen Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda Girne Amerikan Üniversitesi sporcusu Hakan Altuntoprak kürek dalında yarışıyor.

İlk temsiliyet kürek branşıda

Önceki gün Avrupa Üniversite Spor Oyunları’nda yapılan görkemli açılış töreni Coimbra Üniversitesi kampüsünde yer aldı. Açılışa Portekiz Cumhurbaşkanı Prof. Dr. Rebelo de Souza da katıldı. Açılışta tüm katılımcı ülke ve üniversiteler tanıtıldı. Ülkemizin uluslar arası bir spor müsabakasında ilk kez EUSA bayrağı altında katılım gösterdiği organizasyonun anonsu yapılırken ilk olarak EUSA, ardından GAÜ çağrılarak sporcumuz misafirleri selamladı. Bu olay EUSA tarihinde ilk olması nedeni ile önemli bir an oldu. Oyunlarda Türkiye ve Kıbrıs Cumhuriyeti üniversiteleri arasında ülkemiz de yer alırken yaklaşık 400 üniversiteden 4500 sporcu oyunlar için 14 branşta mücadele edecek.

Yücel: “Tecrübelerin faydalarını ilerleyen yıllarda göreceğiz”

Sporcumuz Hakan Altuntoprak ilk gün tek ve çift kürekte seride ilk ikiye kalamazken bugün yapılacak olan repesaj yarışlarında yer alacak. Repesajda dereceye girmesihalinde Altuntoprak final yarışında yer almaya hak kazanacak. Üniversite Sporları Federasyonu Dış İlişkier Sorumlusu Yakup Yücel yaptığı açıklamada organizasyonda yer almanın ve katılım göstermenin önemine vurgu yaptı. Yücel “İlk kez katıldığımız böyle büyük ve önemli bir organizasyonda öğrenecek çok şeyler var. Bundan sonraki organizasyonlar için kazandığımız tecrübelerin faydalarını ilerleyen yıllarda göreceğiz” dedi.