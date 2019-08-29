Tarihi Kale İçi ‘çöplüğe’ döndü!

Ali ERDENAY

Mağusa Kale İçi esnafı, pislikten şikayetçi… Turistlerin Mağusa’daki uğrak yerlerinin başında gelen bölgede çekilen görüntüler, duyarsızlığın yanı sıra ilgisizliğin de resmi gibi…

YENİDÜZEN’e ulaşan Mağusa Kale İçi esnafı, Mağusa’da turistlerin en gözde mekanlarından olan Kale içindeki çevre kirliliğinden duydukları rahatsızlığı belirtti.

Çöplerin dolup taştığını, farelerin bölgede cirit attığını söyleyen esnaf, Mağusa Belediyesi’nin ise ilgisiz kaldığından yakındı.

‘Çöp evler var, müdahale edilmiyor’

Kale İçi’nde ikamet edilen ‘çöp evler’ olduğunu da aktaran bölge esnafı, Sağlık Bakanlığı’nca bir evin denetlenip müdahale edilmesine ilişkin rapor yazılmasına karşın belediyenin müdahale etmediğini de savundu.

Kale içi esnafı, Batı Nil Virüsü’nün yaygınlaşması, uzmanların ikazlarına karşın yapılmayan temizliğe işaret ederken, pisliğin ve çöplerin turizmi de kötü etkilediğine vurgu yaptı.

Esnaf, Mağusa Kale İçi’nde kırılan sokak aydınlatmalarının dahi yenilenmediğini savundu, Kale İçi’ne ilgi istedi.