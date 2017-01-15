"Tarihi hamamlara sahip çıkılmalı”

Çevreye ve kültürel mirasa duyarlılıklarıyla tanınan Her Daim Dostlar Grubu, Gazimağusa’da atıl durumdaki üç tarihi hamama sahip çıkılmasını ve en az bir hamamın restore edilerek kullanıma sunulmasını istedi.

Gruptan yapılan açıklamaya göre, Her Daim Dostlar Grubu üyeleri dün hamamların durumunu halkın ve yetkililerin dikkatine sunmak amacıyla Kızıl Hamam, Cafer Paşa Hamamı ve Kertikli Hamam’ı ziyaret etti.

Bir zamanlar Mağusa halkının ve misafirlerinin hamam ihtiyacını karşılayan Osmanlı dönemi eserlerinin şimdi kaderlerine ve zamanın acımasız yıpratmasına terk edildikleri belirtilen açıklamada şöyle denildi:

“Bu tarihi hamamlarımızdan en az birinin restore edilerek kullanıma sunulmasını talep etmekteyiz. Bu tarihi ve turistik kentimiz Gazimağusa için büyük bir kazanım olacaktır. Butik otel ve pansiyon işletmeciliği sektörünün de yavaş yavaş turizm faaliyetleri içinde yerini aldığı bugünlerde bu girişim daha fazla bir anlam kazanmaktadır.”

