Tarihi geçmiş ürünler toplatıldı

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekiplerinin işletmelere yönelik denetimleri kapsamında 2 Ocak ile 12 Ocak tarihleri arasında 108 iş yeri denetlendi.

LTB Halk Sağlığı Şubesi ekipleri denetimler sonucunda 10 iş yerine eksiklerinden dolayı ihbar verdi.

Orange Büfe isimli işletmeye sağlık karnesiz personel çalıştırılması nedeniyle; All The Perks Cafe (Yenişehir) isimli işletmeye ise gayrı sıhhi ortam nedeniyle Belediyeler Yasası kapsamında para cezası kesildi.

M. Başarır İnternet Cafe isimli işletmenin faaliyeti iş yeri izni olmaması, gayrısıhhi ortam ve iş yerinde yatı olması nedenleriyle geçici olarak durduruldu.

Hatay Döner’den 1 birim ürün, uygun olmayan koşullarda muhafaza edilmesi nedeniyle; Lemar(Küçük Kaymaklı şubesi)’dan 18 birim ürün son kullanma tarihi geçmiş olması nedeniyle, Belça (Yenişehir Şubesi)’den 2 birim ürün ve Ortaklar Market’ten 1 birim ürün ise etiketsiz olması nedeniyle müsadere edildi.

Denetlenen işyerleri niteliklerine göre: 21 Restoran, 14 Kasap, 2 Gıda Deposu, 1 Çocuk Oyun Alanı, 1 Balık Satış Yeri, 1 Süt Ürünleri İmalathanesi, 1 Piliç Satış Yeri, 1 Büfe, 10 Kafe, 2 Meyhane, 2 Bar, 2 Unlu Mamül İmalathanesi, 4 Pansiyon, 6 İnternet Kafe, 5 Kahvehane, 3 Eğitim Merkezi, 8 Devlet Okulu, 11 Kuaför ve Berber Salonu, 1 Park Büfesi, 12 Market.