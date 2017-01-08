Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, gelecek hafta yapılacak Kıbrıs müzakerelerinin "tarihi bir fırsat" olduğunu belirterek, her iki toplumun endişelerini giderecek karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında, Guterres'in Cenevre'deki Kıbrıs

müzakerelerinin açılışına katılacağını bildirdi.

Kıbrıs müzakerelerinde son aşamaya gelindiğini anlatan Dujarric, bu noktada taraflar arasındaki görüş ayrılıklarının aşılması için sürecin desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Dujarric, Guterres'in son iki günde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias ile bir araya geldiğini hatırlattı.

Guterres'in Kıbrıs müzakerelerini "tarihi bir fırsat" olarak değerlendirdiğini ve her iki toplumun endişelerini giderecek karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm çağrısı yaptığını aktaran Dujarric, tüm tarafların yenilikçi çözümler bulunması konusunda gerekli yaratıcılığı göstereceğini umut ettiğini sözlerine ekledi.