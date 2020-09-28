Maliye eski Bakanı, akademisyen Birikim Özgür, pandemi koşullarının plansızlık ve öngörüsüzlükle birleştiğini, seçim kaygılarının da öne çıktığını belirerek, “tarihi bir bütçe açığı” oluşacağı uyarısını yaptı.

Seçimden sonra toplumu acı reçeteler bekleyeceği mesajını veren Özgür, rakamların bütçe açığının büyüklüğünü gösterdiğine işaret etti.

Birikim Özgür, YENİDÜZEN’in sorularını yanıtladı.

Maliye Bakanlığı her ay genel gelir – gider raporlarını İnternet sayfasında yayınlıyor. Bu raporlara baktığınız zaman nasıl yorumlarsınız?

Birikim Özgür: Bütçeler yıllık hazırlanır. En doğrusu gidişata bakıp yılsonu tahmini yapmaktır. Bir de gelirlerle giderlere birlikte bakmak gerekiyor. Bütçe sayılardan ibaret değil. Siyasetin de ekonominin de gidişatını doğrudan etkiliyor. Kendi kendine yeten bir sisteme veya daha güçlü ekonomiye bizi yakınlaştırıyor ya da uzaklaştırıyor. Raporları bu gözle yorumlamak lazım

“Yerel gelirlerle cari harcamaları karşılama hedefinden uzaklaşılıyor. Dış yardımlara bağımlılık artıyor. Sağlığa ve ekonomiye destek sağlanamıyor.”

En son Ağustos 2020 bütçe gerçekleşmeleri yayınladı. Ne görüyorsunuz?

B.Ö: Giderlerde olağandışı bir görüntü yok. Ancak gelirlerde dikkat çekici sıkıntılar var. Yerel gelirlerle cari harcamaları karşılama hedefinden uzaklaşılıyor. Dış yardımlara bağımlılık artıyor. Sağlığa ve ekonomiye destek sağlanamıyor.

Her yıl bütçe hazırlanırken gelirler muhafazakâr bir yaklaşımla tahmin edilir ve yılsonunda gerçekleşen gelirler daha yüksek olur. 2019 yılı gelirleri bütçedeki gelir tahmininin % 22 üzerindeydi. Uzun yılların ardından ilk kez pandemi nedeniyle bu gidişat tersyüz oldu. Gerçekleşen gelirler bütçede tahmin edilen gelirlerin altında seyrediyor. Bu da tabi ki yerel bütçe açığının büyümesine yol açıyor.

8 ayda % 17 sapma

“Gelirlerin % 57’si vergi geliridir. 8 ayda % 17 sapma var. Bu bir varsayım ama 8 aylık performans son 4 ayda aynen devam ederse vergi gelirlerinde 936 milyonluk bir kayıp yaşanabilir.”

Ağırlıklı olarak hangi gelir kalemlerinde yaşanıyor bu durum?

B.Ö: Öncelikle vergi gelirlerine bakmak gerekir. Gelirlerin % 57’si vergi geliridir. 8 ayda % 17 sapma var. Bu bir varsayım ama 8 aylık performans son 4 ayda aynen devam ederse vergi gelirlerinde 936 milyonluk bir kayıp yaşanabilir.

Fon payları, hizmet gelirleri, Merkez Bankası kâr payı, para cezaları gibi gelir kalemleri % 14’lük vergi dışı gelirler kapsamındadır. Mesela telefon, telgraf – teleks ücretlerinde sapma % 30’u aşıyor. Sabit görüntülü radar sistemi cezalarındaki sapma % 47. FİF gelirlerinde kayıp 100 milyonu aşabilir. Turizm teşvik fonu gelirlerinde de % 14’lük sapma görünüyor.

Ercan Havaalanı özelleştirme gelirleri diğer gelirler başlığı altındadır. Bütçede bu kalem 200 milyon öngörülmüş fakat yılsonu itibariyle 111 milyona varan kayıplar olabilir.

“7,1 milyar olan yerel gelirlerde 900 milyon civarında kaybımız olabilir. 879 milyon yerel bütçe açığımız vardı. Yılsonunda yerel bütçe açığımızın 1,8 milyar civarında olabileceği görülüyor.”

8 aylık performansı yılsonuna genellediğimizde nasıl bir tablo çıkıyor karşımıza?

B.Ö: 7,1 milyar olan yerel gelirlerde 900 milyon civarında kaybımız olabilir. 879 milyon yerel bütçe açığımız vardı. Yılsonunda yerel bütçe açığımızın 1,8 milyar civarında olabileceği görülüyor. Bu hesaba Merkez Bankası kâr payı bütçe fazlası da dâhildir.



7,1 milyar olan yerel gelirlerde 900 milyon civarında kaybımız olabilir. 879 milyon yerel bütçe açığımız vardı. Yılsonunda yerel bütçe açığımızın 1,8 milyar civarında olabileceği görülüyor. Bu hesaba Merkez Bankası kâr payı bütçe fazlası da dâhildir. Türkiye mi kapatacak bu açığı?

B.Ö: Bu yıl Türkiye kamu maliyemize 1,25 milyar destek sunuyor. 66 milyonu hali hazırda kullanıldı. 90,6 milyonu ise “67/2005 Yasa Gereği Ödemeler” için. Geriye kalıyor 1.185 milyon. Tamamı kullandırılsa bile yine 617 milyon gibi bir açık kalıyor.

“Plansızlık, öngörüsüzlük.”