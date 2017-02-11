Tarih ‘Keçeli’ kalemle yazıldı: 1-2

STAT: Üner Berkalp Stadı

HAKEMLER: Mehmet Malek***, Emine Yarkın***, Sabriye Atikoğlu***

BİNATLI: Adnan Yıldız**, Erencan Aslan* (Dk.76 Mehmet Neşe*), Emek Kırılmaz**, Kadir Hakel**, Ayhan Dumancı**, Kemal Uçaner**, Abdullah Umut**, Kehinde Owdeye*, Aladdin Yavuz*(Dk.46 Berkem Korbay*), Musa Şanlıer**, Chinonso Offor* (Dk.73 Alexandır*)

BAF ÜY: Erdoğan Nay**, Lawal Murtadah**, Bünmaymin Ayaz**, Mustafa Tekpınar**, Fikri Arslan* (Dk.90+1 Ali Kemal Kaya), Hamis Çakır**, Arif Öztürk**, Hasan Sedatgil** (Dk.75 İltaç Keçeli***), Hüseyin Hürben**, Charalampos Loizou**(Dk.65 Berk Şen***), Chukwdi Joseph**

GOLLER: Dk.37 Charalampos Dk.84 İltaç Keçeli (BÜY) Dk.83 Kemal Uçaner (Binatlı)

Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig’in 18’inci haftasında Binatlı, bir başka Güzelyurt ekibi Baf Ülkü Yurdu’nu konuk etti. Baf Ülkü Yurdu, İltaç’ın son anlarda attığı golle maçı kazanırken, önemli gecede takımını alt sıralardan rahatlattı. Bu karşılaşmayla kırmızı yeşilliler 20 puana ulaştı.

Önemli anlar

Dk.2: Gelişen Baf Ülkü Yurdu atağında Loizou’nun ceza alanı dışından şutunu kaleci Adnan çıkardı.

Dk.8: Rakibinden sıyrılarak ceza alanına giren Musa Şanlıer karşı karşıya pozisyonda topu kaleci Erdoğan’ın üzerine vurdu.

Dk.35: Binatlı kaleyi karşıdan gören pozisyonda serbest vuruş kazandı. Emek’in kullandığı vuruş yan direğin dibinden az farkla dışarı gitti.

Dk.37:Charamlampos Loizou’nun kullandığı serbest vuruşta Baf Ülkü Yurdu aradığı golü buldu. Rum oyuncu kaleci Adnan’ın sağın topu ağlara yolladı (0-1)

Dk.49: Fikri Arslan’ın sağ çaprazdan yaptığı ortaya Hamis Çakır kafa vuruşunu yaptı top az farkla dışarıya gitti.

Dk.55: Ceza alanı sağında topla buluşan Musa’nın şutu uzak direk yanında dışarı gitti.

Dk.58: Adnan’ın kısa düşen topunda Hüseyin güzel vurdu top çataldan dışarı gitti.

Dk.78: Alexandır kaleyi karşısına aldı ve vuruşunu yaptı top üstten dışarı gitti.

Dk.83: Musa’nın yaptığı ortaya kafa vuruşunu yapan Kemal Uçaner topu ağlara gönderdi (1-1).

Dk.84: Sağ taraftan Berk Şen’in yaptığı ortaya yükselip kafa vuruşunu yapan İltaç Keçeli Ülkü Yurdu’nu öne geçirdi (1-2).

Fotoğraf: Burhan Gürkan