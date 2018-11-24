Tarih bize bakıyor. 

Kıbrıs sorunu ile ilgili sürecin nasıl evrileceğine dair karar arifesindeyiz. Bundan sonra, ya BM Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı Sayın Lute görevi devralır ve Referanduma kadar devam edecek bir döneme kapı açılır, ya da BM Genel Sekreteri Sayın Guterres bu işe girmez.

Ne haliniz varsa görün der…Der mi? Hem de nasıl der !

BM Genel Sekreteri nitelikli bir siyasetçi. Güvenlik Konseyi üyelerinin ve garantörlerin peşinden koşacak değil. Dünya yangın yeri. Nereden tutsanız elinizde kalıyor. Böyle bir zaman diliminde, çarpık statükosu her geçen gün kalıcılaşmaya başlamış bir anomali ile mi uğraşacak ? BM’nin giderek azalan kredisini bunun için mi harcayacak ? Yapmaz. Yapması için özel bir nedeni de yoktur.

Kıbrıslı Türkler kaybetmeye devam edecekmiş…Adanın kuzeyinde sosyal mühendislik tamamlanmak üzereymiş, gençler göç etmeye artarak devam edermiş, toplum topluluğa dönüşmüş, bizden başka kime ne ?

Geçenlerde akademisyen bir arkadaşım aradı. Biz toplum olarak kaybettik niye uğraşıyorsun ki, niye canını yiyorsun ki, bitti dedi. Kıbrıslı Türk toplumu yok. Bu ülkede siyaset adına yaptığınız da baştan sona sahtekarlık, kuzeyde sosyolojik olarak bir toplum artık yok, toplumu olmayan çarpık bir yapıcık var, onun da adı devlet değil dedi. Devletin ne olduğunu bilmesek, bize de yutturacaksınız, istediğiniz kadar sarılın, diye de kızdı. Tartıştık tabii, katılmıyorum kendisine, ancak katılmamam söyledikleri üzerine düşünmemeyi gerektirmiyor.

Kuzeyde her açıdan bir açmaz altında olduğumuz, ortak ve birlikte yaşama duygusu son derece azalmış bir topluluk haline döndüğümüz artık herkesçe malum. Toplum duygusu çok çok azaldı. 1950’lerden beri, sosyal, siyasal ve ekonomik nedenlerden dolayı gidiyor insanlarımız…

Şimdi bu hakim melankoli içinde ne tür çözüm üretebilir ki insanlar sorunlarına.

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Başa dönecek olursak, BM Genel Sekreteri Guterres bize diyor ki:

Siz adadaki insanlar, ekonomik ve sosyal refahı yüksek özgür bir ortamda yaşamanızı sağlayacak bir çözüme ulaşmak için ben sorumluluk üstlenmeye hazırım ! Siz hazır mısınız?

Bu büyük bir şans. Büyük bir fırsat.

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BM Genel Sekreteri Kıbrıs özel Danışmanı Sayın Lute’un ortaya koyacağı yol haritası her iki Lider tarafından kabul edilirse, kısa sürede referanduma doğru yol alacağız. Alabiliriz.

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Bunun ötesi, sosyo ekonomik şartların daha da zorlaştığı, emperyalist köpek balıklarının Doğu Akdeniz’de dalaşı…

Uzun yıllar sürecek yeni bir dönem başlar. Uzun yıllar…Artık Kıbrıs bir Avrupa değil, Ortadoğu kavgasının pazarlığı haline gelir. Krizler, sorunlar bu bağlamda okunur, tartışılır…

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Kıbrıslılar olarak tarihe, fırsatları değerlendiremeyen, milliyetçiliklerin etkisinden kurtulup, özgür, güven dolu ve refah bir ülke yaratamayan insanlar olarak geçmemek için az zamanımız kaldı.

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Tarih bize bakıyor.