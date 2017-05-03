

Mağusa Belediyesi ve Mağusa Kültür Derneği tarafından 25’incisi düzenlenen Mağusa Çocuk Festivali’nde 5. Tarih Avcıları Yarışması yapıldı.

Mağusa Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Suriçi’nde gerçekleşen 8 okulun katıldığı etkinliğe öğrenciler eğlenceli zaman geçirirken tarih ile alakalı önemli bilgiler öğrendiler.

Yarışmada, Polatpaşa Lisesi birinci olurken, Doğa Koleji ikinci, Çanakkale Ortaokulu üçüncü oldu. Dördüncü olan Bekirpaşa Lisesi de teşvik ödülüne layık görüldü.

Mağusa Belediye Başkanı İsmail Arter,yarışmaya katılan tüm ekipleri kutladı.

Festival kapsamında, 17 Mayıs Çarşamba günü saat 18:00’de Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda Resim – Mektup Yarışması ödül töreni ve sergisi ile Renkli Kadınlar Sergisi’nin açışlı yapılacak.

22 Mayıs Pazartesi günü uçurtma şöleni, 29 Mayıs-2 Haziran tarihlerinde MKD Yetişkin Kulüpleri Kültürümüzü Yaşatalım Sergisi,, 31 Mayıs Çarşamba günü dans buluşması ve 1 Haziran Dünya Çocuk Günü’nde Çocuk Festivali yürüyüşü, gösteriler ve sürpriz konser yer alacak.

