"Tarifeli uçuşlar konusunda netleşen bir tarih yok"

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, tarifeli uçuşlar konusunda bugün itibariyle planlanmış netleşmiş bir başlangıç tarihi olmadığını söyledi.

TAK’ın sorusu üzerine açıklama yapan Bakan Atakan, tarifeli uçuşların başlangıç tarihinin, içinde bulunduğumuz hafta içinde netleşeceğini belirterek, KKTC resmi makamları tarafından uçuşların başlayacağı duyurulmadan vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına bilet almamasını tavsiye etti.