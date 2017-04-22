Hüseyin ÖZBARIŞCI

K-Pet Süper Lig ekiplerinden Binatlı’nın tecrübeli orta saha oyuncusu Abdullah Umut, YENİDÜZEN’e açıklamalarda bulundu. Deneyimli oyuncu, taraftarlarını bu yıl çok üzdüklerini, ligde kalarak taraftara olan borçlarını ödeyeceklerini ifade etti.

Umut: “Kaymaklı maçı zor geçecek”

Deneyimli orta saha oyuncusu Abdullah Umut, bugün oynayacakları Küçük Kaymaklı maçı öncesinde yaptığı değerlendirmede, son derece çok zor bir maça çıkacaklarını söyledi. Umut, ikinci devrenin en formda takımlarından biriyle oynayacaklarını hatırlatarak, Küçük Kaymaklı karşısında alacakları puan veya puanlar kendilerini rahatlatacağını ifade etti. Artık telafisi olman haftalara girildiğini belirten tecrübeli oyuncu, sahaya galibiyet için çıkacaklarını sözlerine ekledi.

“Taraftarımızı bu sezon çok üzdük”

Binatlı’nın orta saha oyuncusu Abdullah Umut, sezonun ilk devresinin büyük bir bölümünde kötü bir performans sergilediklerini hatırlatarak, daha sonra toparlansalar da bir türlü istedikleri istikrarı yakalayamadıklarını dile getirdi. Tecrübeli oyuncu; “Taraftarımızı bu sezon çok üzdüğümüzün farkındayız. Artık telafisi olmayan haftalara girdik ve son derece önemli 3 maça çıkacağız. Tüm sezon boyunca taraftarımızı güldüremediğimiz için çok üzgünüz. Henüz her şey bitmiş değil, ligde kalarak onlara olan borcumuzu ödeyeceğiz” şeklinde konuştu.