“Taraftara kendimizi affettirmek istiyoruz”

Ara transfer döneminde, Küçük Kaymaklı’dan lig sonuna kadar kiralık, Temmuz’dan itibaren de bonservisli olarak Türk Ocağı’na transfer olan genç golcü Remzi Betmezoğlu, Mağusa Türk Gücü maçını kazanarak kupadaki mağlubiyetten dolayı kendilerini taraftarlarına affettirmek istediklerini söyledi.

Remzi Betmezioğlu 17. hafta maçında Gençlik Gücü kalesine attığı tek golle takımın evine üç puanla dönmesini sağlamıştı. “Gençlik Gücü maçı ile çıkışa geçmek istiyorduk, galip gelerek bunu başardık” açıklamasını yapan Remzi Betmezoğlu, “Takım arkadaşlarımın sayesinde kaydettiğim tek golle de kazanmak benim ayrı bir mutluluk oldu” dedi. “Bu ligde iyi işler yaptığımı kanıtlamak için iyi bir takıma transfer oldum” diyen Betmezoğlu, ligde Pazar günü çok zorlu Mağusa Türk Gücü maçı olduğunu, görev verildiği takdirde elinden gelenin fazlasını yapacağını söyledi.

Betmezoğlu, geçtiğimiz gün Cihangir takımı ile çok zorlu bir kupa maçı oynadıklarını, iyi oynamalarına rağmen şansızlıklar sonucu penaltı atışları sonunda elendiklerini, ancak ligin havasının bir başka olduğunu ve MTG karşısında galip gelerek taraftara kendilerini affettirmek istediklerini ifade etti.