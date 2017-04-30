Taraftar, maçı bırakıp tribünde porno izledi

İngiltere Premier Lig'de Arsenal tribünlerinde akılalmaz bir olay yaşandı... Bir taraftar maç yerine porno izlemeyi tercih etti!

Bir Arsenal taraftarının Leicester City maçı sırasındaki görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu. Tribünden maçı izlemek yerine telefonundan porno izleyen taraftarı hemen arkasındaki bir başka Arsenalli fark etti. Bu anların sosyal medyada yayınlanması Ada basınında da geniş yer buldu.

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