YILDIRIM: SAĞLIK OLSUN

Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, İsviçre’de sonuç alınamadan sona eren Kıbrıs Konferansı’nda Kıbrıs Türk ve Türkiye heyetlerin elinden geleni yaptığını söyledi.



Yıldırım yaptığı açıklamada, "(Kıbrıs Konferansı'nın sonuçsuz kalması) Sağlık olsun. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk heyeti elinden geleni yaptı. Yapıcı olmaya başından beri gayret etti. Gerçekten çözümü samimiyetle isteyen taraf olduğunu hem Birleşmiş Milletler’e, hem Avrupa Birliği’ne ve diğer garantör ülkelere çok açık bir şekilde gösterdi. Ancak 2004'te yapılan referandum sonrası Güney Kıbrıs tarafının tek taraflı olarak Avrupa Birliği’ne tam üye yapılması aslında bugünlerin alt yapısını hazırlamış oldu" dedi.



Müzakere başlıklarından güvenlik ve garantilerle ilgili olarak ise Yıldırım, "Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin, orada yaşayan kardeşlerimizin hukukunu korumak için uluslararası hukuktan doğan bütün haklarını sonuna kadar kullanacaktır. Ne zaman, ister Birleşmiş Milletler, ister başka organizasyonlar, adada kalıcı, adil, eşit paylaşımı esas alan bir çözüm arzu ederlerse, biz daima yapıcı olmaya devam edeceğiz" dedi.

(AA)

ÖZGÜRGÜN: BM PARAMETRELERİ ÇERÇEVESİNDE ÇÖZÜM BULUNAMAZ

Bir açılışta Kıbrıs Konferansı’nı değerlendiren, Başbakan Hüseyin Özgürgün, gelinen noktada Birleşmiş Milletler yetkililerinin artık, yerleşmiş BM parametreleri çerçevesinde bir çözüm bulunamayacağını açık şekilde ortaya koyması gerektiğini dile getirdi.

Özgürgün, “Anlaşma olmazsa hiç bir şey olmaz, anlaşma olursa her şey olur” düşüncesinin doğru olmadığını kaydetti.

Anlaşma olsun olmasın yapılması gereken ve yapılabilecek çok şey olduğunu kaydeden Özgürgün, Kıbrıs Konferansı’nda yaşananların yıllar öncesinden yaşanan süreçlerin sonucu olduğunu söyledi.

(TAK)

ERTUĞRULOĞLU: FEDERASYON ÇABASI SONA ERDİ

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kıbrıs konusuna BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesinde bir federasyon oluşturma çabalarının sona erdiğini kaydetti ve “İyi komşular olarak yan yana barış içinde yaşamanın yollarını aramalıyız” dedi.

(TAK)

KOTZIAS: KABUL ETMEK MÜMKÜN DEĞİLDİ

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias, sosyal medya üzerinde Kıbrıs konferansının başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen, 'Kıbrıs sorununa çözüm bulma rüyasının' hala canlı tutulduğunu bildirdi.

Kotzias'in ifadeleri şöyle: “Türkiye'nin tüm ada üzerinde müdahale hakkı talep etmesini kabul etmek mümkün değildi. Kıbrıs sorununa çözüm bulma rüyası ve planları hala canlı”

DUNCAN: HAYAL KIRIKLIĞI

Konferans sonrası konuşan Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve ABD'den Sorumlu Devlet Bakanı Alan Duncan, şunları söyledi; “Sonuç hayal kırıklığı yarattı. Birleşik Krallık çözümün güçlü destekleyicisi olmaya devam edecek. Şimdi sakin düşünme ve gelecek için atılacak adımları göz önünde tutma zamanı. Birleşik Krallık’ın Kıbrıs’ta çözüm bulunması için olan bağımlılığı değişmemiştir”

ÇAVUŞOĞLU: HANGİ ADIMLARI ATACAĞIMIZA BİRLİKTE KARAR VERECEĞİZ

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, konferansın sona ermesinin ardından yaptığı açıklamada, uzun süren çabalardan sonra varılan bu aşamanın, Kıbrıs sorununa BM iyi niyet misyonu parametreleri çerçevesi içinde bir çözüm bulunmasının imkansızlığını ortaya koyduğunu savundu.



Çavuşoğlu, Kıbrıs Rum ve Yunan tarafının, özellikle Türk askeri ve garantiler konusunda “sıfır asker, sıfır garanti” duruşu sergilediğine işaret ederek, bu tutumda baştan sona hiçbir değişiklik görmediklerini söyledi.



Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk tarafı kalıcı ve adil bir çözüm için her zaman müzakere masasında üzerine düşen yapmıştır. Gerek sayın Akıncı ve müzakere heyeti, gerekse daha önceki süreçlerde görev yapan arkadaşlar aynı yaklaşımı sürdürmüştür. Maalesef bütün bu çabalara rağmen bir sonuca varılamadı” dedi.



Rum tarafının Türk askerinin tamamen çekilmesi ve Türkiye’nin garantörlüğünün tamamen kalkmasının ne Kıbrıs Türk tarafı, ne de Türkiye için kabul edilebilir bir yaklaşım olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, “Hem kendi içimizde, hem de KKTC ile değerlendirmelerimizi yapacağız ve hangi adımları atacağımıza o zaman birlikte karar vereceğiz” ifadesini kullandı.

(TAK)

GUTERRES KONFERANSIN KAPANDIĞINI AÇIKLADI

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs Konferansı'nın herhangi bir sonuca varılmadan sona erdiğini açıkladı.

Antonio Guterres, “Ne yazık ki bir çözüm mümkün olmamıştır ve konferans bu uzun süreli soruna bir çözüm getiremeden kapanmıştır” dedi.

Guterres, yaklaşık 5 saat süren toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki toplumun liderlerlerine teşekkürler ve takdirlerini iletip, adanın kuzeyinde ve güneydeki tüm Kıbrıslılar için en iyi dileklerini sunduğunu belirtti.

Aynı zamanda garantör ülkeler ve AB’ye derin minnetlerini de sunan Guterres, iki tarafın pozisyonlarını yakınlaştırmak için her türlü çabayı gösteren BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide başkanlığındaki BM ekibine de takdirlerini sundu.